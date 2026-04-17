Sampdoria e Monza su Dazn anche in modalità gratuita

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TORINO - Sarà il match tra Sampdoria e Monza, la gara trasmessa gratuitamente su Dazn questo weekend. Con calcio di inizio previsto per stasera venerdì 17 aprile alle 20.30 a Marassi, la sfida darà anche il via alla 35ª giornata di Serie BKT.
Nell’inconfondibile Ferraris, le due squadre si affronteranno per un obiettivo ben preciso: conquistare i 3 punti. Mentre il Monza cerca di agganciare il Venezia primo in classifica a 72 punti e allontanarsi dalla posizione condivisa col Frosinone, anch’esso a 69 punti, la Sampdoria di Attilio Lombardo necessita di punti per lasciarsi sempre più alle spalle la zona play out e avvicinarsi al Cesena che, in piena zona play off, dista solo 4 punti.
Una classifica fitta che promette un finale di stagione agguerrito e che vedrà nel prossimo weekend una giornata cruciale per disegnare con contorni più precisi chi il prossimo anno giocherà in Serie A e chi invece dovrà accettare la retrocessione.
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.
Per seguire la Serie B, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.
Nell’inconfondibile Ferraris, le due squadre si affronteranno per un obiettivo ben preciso: conquistare i 3 punti. Mentre il Monza cerca di agganciare il Venezia primo in classifica a 72 punti e allontanarsi dalla posizione condivisa col Frosinone, anch’esso a 69 punti, la Sampdoria di Attilio Lombardo necessita di punti per lasciarsi sempre più alle spalle la zona play out e avvicinarsi al Cesena che, in piena zona play off, dista solo 4 punti.
Una classifica fitta che promette un finale di stagione agguerrito e che vedrà nel prossimo weekend una giornata cruciale per disegnare con contorni più precisi chi il prossimo anno giocherà in Serie A e chi invece dovrà accettare la retrocessione.
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.
Per seguire la Serie B, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.
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