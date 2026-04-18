Serie B, botta e risposta in vetta tra Venezia e Frosinone. Il Palermo non molla

BARI - Botta e risposta in testa alla classifica nel sabato della 35ª giornata di Serie B. Il Venezia travolge il Bari a domicilio per 3-0 nel segno di Ridgeciano Haps: il difensore del Suriname realizza la doppietta (18' e 45'+1) nel primo tempo per indirizzare il match poi chiuso dalla rete al 52' di Adorante.
Il Frosinone non resta a guardare espugnando, in rimonta Modena per 2-1 e restando - insieme al Monza - in scia ai lagunari primi in classifica (75 punti a 72). Al gol sul finire di primo tempo (41') dei padroni di casa con Massolin i ciociari rispondono con Ghedjemis: doppietta in 8 minuti (52' e 60') per assicurare i tre punti.
Lotta playoff: il Palermo blinda la Top 4...e l'Avellino ringrazia
Il Palermo di Pippo Inzaghi torna a vincere dopo il pareggio a Frosinone e difende il sul 4° posto (68 punti). Al Renzo Barbera i rosanero battono il Cesena per 2-0 con il solito Pohjanpalo sugli scudi autore della doppietta (9' e 71'). L'Avellino ringrazia il Palermo, torna a vincere dopo 2 sconfitte ed un pareggio e si porta a -1 dall'8° posto occupato dal Cesena. La compagine campana vince per 2-0 a Mantova trascinata dai gol di Missori (63') e Favilli (86') superando, momentaneamente, la Carrarese (in campo domenica contro il Pescara).
Lotta salvezza: lo Spezia domina e accorcia
Pomeriggio intenso anche nelle retrovie perché lo Spezia sfrutta il ko del Bari dominando in casa il Sudtirol per 6-1, salgono a quota 33 punti accorciando sulla zona play-out (-1 sul Bari 17°) e anche salvezza (-3 dall'Empoli 15° che giocherà domenica lo scontro diretto contro l'Entella 16°). Per i liguri a segno Valoti (su rigore all'8'), Di Serio (35'), Beruatto (33'), Lapadula (70'), Sernicola (73') ed Aurelio (82'). Vano il gol de provvisorio 1-1 di Pecorino per gli ospiti.