Serie B, botta e risposta in vetta tra Venezia e Frosinone. Il Palermo non molla

BARI - Botta e risposta in testa alla classifica nel sabato della 35ª giornata di Serie B. Il Venezia travolge il Bari a domicilio per 3-0 nel segno di Ridgeciano Haps: il difensore del Suriname realizza la doppietta (18' e 45'+1) nel primo tempo per indirizzare il match poi chiuso dalla rete al 52' di Adorante.

Il Frosinone non resta a guardare espugnando, in rimonta Modena per 2-1 e restando - insieme al Monza - in scia ai lagunari primi in classifica (75 punti a 72). Al gol sul finire di primo tempo (41') dei padroni di casa con Massolin i ciociari rispondono con Ghedjemis: doppietta in 8 minuti (52' e 60') per assicurare i tre punti.