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Magia di Birindelli, il Monza resta in lotta per la vetta. Bene l'Avellino

Terza vittoria consecutiva per i brianzoli che mettono pressione al Venezia e al Frosinone. Ballardini entra, per una sera, in Top 8
2 min
Monzaavellino
Magia di Birindelli, il Monza resta in lotta per la vetta. Bene l'Avellino © LAPRESSE

MONZA - Il Monza apre la 36ª giornata di campionato conquistando il terzo successo consecutivo continuando a mettere pressione a Venezia e Frosinone. Allo U-Power Stadium i brianzoli battono il Modena per 1-0 salendo a quota 75 punti come i lagunari primi (in campo sabato contro l'Empoli) e portandosi a +3 sui ciociari (sabato contro la Carrarese). Per gli emiliani terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Al 27' Birindelli in acrobazia sblocca il parziale: Pessina trova Petagna che, portandosi dietro tre avveraari, riesce nella conclusione e, sulla ribattuta dei difensori, Birindelli si inventa la sforbiciata vincente sul secondo palo. Nella ripresa i "Canarini" prendono fiducia ed iniziano a spaventare i padroni di casa, al 65' parata miracolosa di Thiam su Ambrosino dopo una sorta di rigore in movimento (gol che, però, sarebbe stato annullano per fuorigioco iniziale).

L'Avellino vince ancora: 8° posto momentaneo

Prosegue il buon momento dell'Avellino che batte in casa il Bari per 2-0 siglando il secondo successo consecutivo. La squadra di Ballardini sale all'8° posto (46 punti) in solitaria in attesa del match di sabato tra Cesena e Sampdoria. In un match ricco di emozioni ed occasione, a sbloccare il parziale è la rete di Besaggio al 67': super iniziativa di Sounas che scappa mezzo Bari, raggiunge il fondo e appoggia un rasoterra a centro area raccolto da Besaggio che non può sbagliare. Il raddoppio arriva al 79' con Palumbo lesto a correggere in rete dopo che Odenthal aveva murato Favilli.
I pugliesi, al 3° ko consecutivi (5° nelle ultime 6), rischiano di finire in zona retrocessione avendo un solo punto di vantaggio sul terzetto Pescara, Spezia, Reggiana.

 

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