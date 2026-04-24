Magia di Birindelli, il Monza resta in lotta per la vetta. Bene l'Avellino

MONZA - Il Monza apre la 36ª giornata di campionato conquistando il terzo successo consecutivo continuando a mettere pressione a Venezia e Frosinone . Allo U-Power Stadium i brianzoli battono il Modena per 1-0 salendo a quota 75 punti come i lagunari primi (in campo sabato contro l'Empoli) e portandosi a +3 sui ciociari (sabato contro la Carrarese). Per gli emiliani terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Al 27' Birindelli in acrobazia sblocca il parziale : Pessina trova Petagna che, portandosi dietro tre avveraari, riesce nella conclusione e, sulla ribattuta dei difensori, Birindelli si inventa la sforbiciata vincente sul secondo palo. Nella ripresa i "Canarini" prendono fiducia ed iniziano a spaventare i padroni di casa, al 65' parata miracolosa di Thiam su Ambrosino dopo una sorta di rigore in movimento (gol che, però, sarebbe stato annullano per fuorigioco iniziale).

L'Avellino vince ancora: 8° posto momentaneo

Prosegue il buon momento dell'Avellino che batte in casa il Bari per 2-0 siglando il secondo successo consecutivo. La squadra di Ballardini sale all'8° posto (46 punti) in solitaria in attesa del match di sabato tra Cesena e Sampdoria. In un match ricco di emozioni ed occasione, a sbloccare il parziale è la rete di Besaggio al 67': super iniziativa di Sounas che scappa mezzo Bari, raggiunge il fondo e appoggia un rasoterra a centro area raccolto da Besaggio che non può sbagliare. Il raddoppio arriva al 79' con Palumbo lesto a correggere in rete dopo che Odenthal aveva murato Favilli.

I pugliesi, al 3° ko consecutivi (5° nelle ultime 6), rischiano di finire in zona retrocessione avendo un solo punto di vantaggio sul terzetto Pescara, Spezia, Reggiana.