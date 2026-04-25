Il Venezia vince ma rimanda la festa promozione: tris del Frosinone, il Palermo non va oltre il pari

Vittoria con l' Empoli per 2-0 per il Venezia , ma festa rimandata per la capolista, che dovrà aspettare una settimana per tentare la matematica promozione. Il primo tempo con i toscani è bloccato, ma il pallino della partita ce l'hanno però sempre i padroni di casa, che senza mai correre rischi, alla fine, legittimano nel secondo tempo la supremazia e vincono davanti al Penzo quasi tutto esaurito. Succede tutto nella ripresa quando al minuto 50 Adorante è abilissimo sul cross dalla sinistra di Franjic, ruba il tempo alla difesa empolese e, di testa, segna il punto spiazzando Fulignati. Il Venezia, poi, chiude i conti nel finale con un piattone di Doumbia . Ottimo punto, infine, in chiave salvezza per la Sampdoria che a Cesena non va oltre lo 0-0.

Tris Frosinone, pari Palermo, tracollo Sudtirol

Il Frosinone cala il tris contro la Carrarese nel match valido per la 36/a giornata di Serie B e aggancia momentaneamente Venezia e Monza in vetta alla classifica con 75 punti. Calo sblocca il risultato su rigore al 9' della ripresa, al 26' raddoppia Fiori prima del tris su rigore in pieno recupero di Kone. Perde ulteriore terreno il Palermo, che non va oltre l'1-1 in casa della Reggiana e dovrà ormai rassegnarsi ai playoff. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo con le firme di Lambourde e Palumpo, nel finale Papetti lascia in dieci i padroni di casa ma il risultato non cambia più. Nella lotta per non retrocedere colpo della Virtus Entella che regola 1-0 il Padova e sale a 39 punti, fuori dalla zona playout. Decisivo il gol di Cuppone a un quarto d'ora dalla fine. Pescara e Juve Stabia si dividono la posta in palio, mentre il Mantova travolge 3-0 un Sudtirol al terzo stop nelle ultime cinque partite.

Dopo il naufragio di La Spezia, il Sudtirol cede anche al Mantova che espugna il Druso con un rotondo 3-0. Padroni di casa inesistenti nel primo tempo, dove il Mantova trova il primo spunto al 18' con la bordata di Trimboli da fuori area, siluro che Adamonis devia in angolo. Superiorità territoriale dei virgiliani che 36' sbloccano la partita. Giro palla al limite dell'area biancorossa, scarico su Trimboli che dai venti metri sistema la palla all'incrocio, dove Adamonis non può intervenire. A tre minuti dallo scadere il Mantova va al raddoppio con Marras che indirizza un rasoterra che s'intrufola in una selva di gambe per poi finire nell'angolo basso. Nella ripresa il Sudtirol prova a reagire, ma trova, al 15', solo il palo sul colpo di testa di Tait. Il Mantova chiude il match al 38', quando Adamonis sbaglia l'uscita e sulla traiettoria s'inserisce Wieser che infila il portiere.

Poker Catanzaro, ok Entella, pari Pescara

Fra gli altri risultati di giornata, il Catanzaro torna a vincere battendo 4-2 lo Spezia ultimo in classifica nel match valido per la 36/a giornata del campionato di Serie B. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le firme di Petriccione e Valoti, nella ripresa Fellipe Jack al 18' riporta avanti i calabresi, che poi dilagano grazie alla doppietta di Pittarello, a segno al 33' e al 37'. In pieno recupero Lapadula su rigore firma il definitivo 4-2. Il Catanzaro sale così a quota 59 punti, in piena zona playoff, mentre i bianconeri restano ultimi ma ancora pienamente in corsa per la salvezza. Al Padova sarebbe invece servito un punto, all'Entella solo la vittoria. E quella hanno ottenuto i liguri con una prova non limpida ma di carattere e tenuta. Nel primo tempo i padroni di casa provano a prendere ritmo, i biancorossi sono bravi a romperlo. Gara spezzettata con due sole grandi emozioni, sempre da palla inattiva: al 13' con Tiritiello che su una punizione dalla trequarti si avventa sul pallone, ma calcia su Sorrentino uscitogli disperatamente incontro e al 47' con colpo di testa in comproprietÃ tra Franzoni e Bortolussi salvato sulla linea Capelli.

Nella ripresa il Padova cala e l'Entella costruisce occasioni in serie: Cuppone, Franzoni e Karic o mancano il bersaglio o sono stoppati da un ottimo Sorrentino. Appena passata la mezz'ora però nulla può il portiere del Padova sulla girata di testa di Cuppone pescato da Bariti. Nel finale la squadra di Chiappella difende il vantaggio preziosissimo senza rischiare quasi nulla. Gara equilibrata e pari sostanzialmente giusto all'Adriatico tra Pescara e Juve Stabia. Botta e risposta nel secondo tempo: padroni di casa in vantaggio con il solito Insigne e 1-1 firmato da Correia. Partono meglio gli ospiti, all'11' ci prova Okoro che da buona posizione fallisce il bersaglio. Poco dopo tentativo di Maistro bloccato da Saio. Al 20' ospiti di nuovo pericolosi: spunto e cross di Cacciamani, Ricciardi colpisce a botta sicura trovando la decisiva opposizione di Cagnano. Al 26' prima iniziativa di Insigne che calcia da fuori area chiamando Confente alla deviazione in angolo. Prima dell'intervallo doppia chance per gli ospiti.

Cacciamani impegna Saio, sulla ribattuta Leone tenta il tap-in ed è provvidenziale l'intervento di Bettella che si oppone salvando il risultato. Si va al riposo e in avvio di ripresa (51') il Pescara passa. Calcio di punizione da posizione defilata di Insigne, errore di Confente e palla in rete. Al 61' arriva il pareggio della Juve Stabia: Okoro entra in area, cross per Correia che tutto solo insacca. Al 74' Di Nardo ha l'occasione per riportare avanti il Delfino, ma Confente si riscatta e gli sbarra la strada in modo egregio. Nel finale ci prova Brugman, Confente è attento, dalla parte opposta Correia fallisce in pieno recupero il gol della vittoria. Il Pescara (quart'ultimo) fa un piccolo passo verso i play-out, la Juve Stabia resta settima in piena zona play-off.