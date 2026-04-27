Venezia, la festA è dietro l’angolo!

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Il 1° Maggio, nella penultima giornata di B, gare tutte in contemporanea alle 15, il Venezia ha la possibilità di tornare in Serie A dopo un solo anno. Lo squadrone di Stroppa sarà di scena a La Spezia. Quasi come accadde due stagioni fa, quando il Venezia chiu
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