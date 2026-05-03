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 Samp, la salvezza c’è ora serve il progetto  

Lombardo potrebbe cambiare ruolo. Tey, che venerdì era in tribuna, deve decidere presto
1 min
SampdorialombardoSerie B
 Samp, la salvezza c’è ora serve il progetto  © LAPRESSE

Una salvezza – quella conquistata dalla Sampdoria con una giornata d'anticipo – per cui non vale la pena sprecare troppi brindisi. Nessuno può davvero essere felice nel mondo blucerchiato di dover affrontare il quarto campionato cadetto di fila, dopo un altro anno di patimenti sportivi. E però ormai da mesi s'era capito che l'unico vero obiettivo raggiungibile era quello del mantenimento della categoria. Attilio Lombardo, il terzo allenatore di sta

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