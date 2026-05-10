Frosinone in A: stavolta per restarci e stupire 

Devo essere degno dei sogni dei miei tifosi, dichiarava il presidente Stirpe poco prima di riportare il Frosinone in A dopo due anni. Detto, fatto. Venerdì sera, in uno Stirpe affollato da 15.365 tifosi (la popolazione di Frosinone è intorno ai 43mila, dunque più di un terzo degli abitanti), il Leone ciociaro si è ripreso la A sotterrando il Mantova con un 5-0, quando per avere la A in tasca sarebbe bastato un pari. Ma doveva essere grande festa, a