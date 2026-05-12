Modena ko contro la Juve Stabia: una rovesciata di Zeroli porta i campani in semifinale!

MODENA - Allo Stadio Alberto Braglia prendono il via i quarti di finale dei playoff di Serie B con la Juve Stabia che all'ultimo beffa il Modena per 1-0 per regalarsi ancora la semifinale contro il Monza (in campo sabato 16 a Catellammare e 19 allo U-Power).

Primo tempo bloccato sullo 0-0 con una grande occasione a testa: al 6' il palo colpito su calcio di punizione da Ambrosino per i padroni di casa (più propositivi), mentre al 41' Maistro pesca in area il taglio Cacciamani che calcia al volo incrociando sul secondo palo con la palla che esce facendo tremare il Braglia. Al 70' triplice occasione in pochi secondi per i canarini con Confente bravissimo a murare due volte l'appena entrato Gliozzi! Momento favorevole ai padroni di casa con Massolin che, a rimorchio dall'altezza del dischetto, calcia male sprecando un'altra occasione. La Juve Stabia ci crede e all'86' arriva il gol: mischia nell'area piccola sugli sviluppi di calcio d'angolo dove Kevin Zeroli (entrato al 78'), in rovesciata, buca Pezzolato per l'1-0!