Bari e Sudtirol rimandano tutto al playout di ritorno: pari senza reti al San Nicola

La partita tra Bari e Sudtirol

Finisce 0-0 al San Nicola il match di andata e il verdetto su chi rimarrà nel campionato cadetto e chi retrocederà in Serie C è rimandato alla sfida di ritorno, tra sette giorni a Bolzano.

Al San Nicola partono meglio gli ospiti, che iniziano la gara con maggiore aggressività, creando nei primi minuti diverse azioni pericolose. Dopo un quarto d’ora vengono fuori i padroni di casa, che creano in due minuti due nitide occasioni da gol, con Maggiore e Rao. Nel finale di frazione la partita si riaccende con una palla gol per parte: punizione di Maggiore a lato di pochissimo e tiro di Pagano sull’esterno della rete. Nella ripresa ci prova subito Davi per il Sudtirol, poi è Cerofolini a diventare protagonista con due ottimi interventi su Casiraghi e Pecorino salvando la porta biancorossa. Spingono gli ospiti che colpiscono la parte alta della traversa, ancora con Davi, ma nel finale è Cuni a collezionare una preziosa chance per il Bari, attento Adamonis nella respinta.