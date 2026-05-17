Tris Catanzaro al Palermo: Aquilani vede la finale. Iemmello show, doppietta e gol dopo 49 secondi!

È il Catanzaro ad aggiudicarsi il primo atto della semifinale dei playoff di Serie B. Gli uomini di Alberto Aquilani si impongono con il finale di 3-0. Un risultato che reca la doppia firma di Pietro Iemmello, andato a segno dopo 49 secondi di gioco e poi ancora al 14' e quella di Mattia Liberali al 49'. I rosanero di Filippo Inzaghi sono ora chiamati alla rimonta con il secondo e decisivo round in programma mercoledì 20 maggio allo stadio Renzo Barbera. Si è invece conclusa in parità l'altro spareggio del tabellone tra Juve Stabia e Monza.