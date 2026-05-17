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Tris Catanzaro al Palermo: Aquilani vede la finale. Iemmello show, doppietta e gol dopo 49 secondi!

I giallorossi superano la formazione di Inzaghi al primo atto della semifinale dei playoff di Serie B
1 min
Catanzaroplayoff Serie BPalermo

È il Catanzaro ad aggiudicarsi il primo atto della semifinale dei playoff di Serie B. Gli uomini di Alberto Aquilani si impongono con il finale di 3-0. Un risultato che reca la doppia firma di Pietro Iemmello, andato a segno dopo 49 secondi di gioco e poi ancora al 14' e quella di Mattia Liberali al 49'. I rosanero di Filippo Inzaghi sono ora chiamati alla rimonta con il secondo e decisivo round in programma mercoledì 20 maggio allo stadio Renzo Barbera. Si è invece conclusa in parità l'altro spareggio del tabellone tra Juve Stabia e Monza

Playoff Serie B: il calendario

Semifinali

  • Juve Stabia-Monza 2-2
  • Catanzaro-Palermo 3-0
  • 19 maggio, ore 20: Monza-Juve Stabia
  • 20 maggio, ore 20: Palermo-Catanzaro

Finale

  • 24 maggio, ore 20
  • 29 maggio, ore 20

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

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