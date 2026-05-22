Bari retrocesso in Serie C! Il Sudtirol si aggiudica il playout con due pareggi

Suditrol salvo, retrocede il Bari

Primo tempo bloccato nella prima mezz'ora, solamente un colpo di testa di Pecorino mette qualche brivido alla difesa del Bari. Pugliesi che colpiscono un legno al 32', più errata la lettura di Adamonis che la pericolosità della conclusione. I padroni di casa si accendono con Molina al 34', questa volta la conclusione è potente e intenzionale sul primo palo, ancora il legno protagonista tiene il risultato sullo 0-0. Il Bari obbligato a spingere prova ad alzare i giri e al 43' la grande chance arriva sui piedi di Piscopo che appena dentro l'area di rigore angola troppo con il destro non centrando la porta. Ad inizio ripresa il Sudtirol spinge per provare il colpo del ko e al 62' lo trova, ma è solo un'illusione. Pecorino dà il via all'azione vincendo un corpo a corpo con Dickmann, lancia Merkaj e riceve nuovamente davanti a Cerofolini trovando l'1-0, il Var richiama La Penna al monitor proprio per rivedere la collisione in avvio di azione e annulla il gol. Longo prova a reagire schierando Gytkjaer e proprio l'ex Monza al 73' sfiora la rete, super l'intervento di Adamonis a salvare gli uomini di Castori, che poco prima si erano portati ancora una volta vicini alla rete del vantaggio con Pecorino. Nel finale ci prova Artioli con orgoglio per il Bari, Adamonis è ancora una volta super nella deviazione. Dopo 6' di recupero è festa Sudtirol al Druso, retrocede il Bari.