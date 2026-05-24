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Catanzaro o Monza, chi andrà in Serie A?  

I calabresi possono fare un’altra impresa ma i brianzoli sono favoriti dal regolamento. Occhio al fattore Iemmello: va gestito
Gianluca Scaduto
1 min
CatanzaroMonza
Catanzaro o Monza, chi andrà in Serie A?  © LAPRESSE

Stasera, fischio d’inizio alle 20, finale playoff d’andata per decidere chi raggiungerà Venezia e Frosinone in A. Il bel cammino nei playoff del Catanzaro ha portato molti fan al sodalizio calabrese, si sogna di rivedere i giallorossi nella massima serie, evento atteso da 43 anni, era infatti il 1983 quando il Catanzaro lasciava la massima serie per l’ultima volta. Ma non va dimenticato che i favori del pronostico sono anche e soprattutto per il Monza. Favorito innanz

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