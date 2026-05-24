Catanzaro, favola al capolinea: 2-0 Monza in Calabria, Serie A a un passo

Il Monza espugna per 2-0 il "Ceravolo" nella gara d'andata della finale play-off, un terribile uno-due confezionato negli ultimi tredici minuti e che indirizza in modo importante la gara di ritorno di venerdì prossimo in casa dei brianzoli. Squadre schierate a specchio con il 3-4-2-1: Aquilani conferma i reduci del Barbera con Pittarello punta sostenuto da Liberali e capitan Iemmello; Bianco punta sul match winner della semifinale, Cutrone, affiancato da Colpani e Mota. Pronti via, i biancorossi partono forte e con il giro palla veloce costruiscono subito la prima occasione: tiro da lontano di Birindelli che si infrange sulla traversa. Sventato il pericolo, i giallorossi iniziano a macinare gioco alla ricerca del varco giusto. Ma l'occasione più ghiotta capita ancora agli ospiti: Pigliacelli in uscita palla al piede rischia di farla grossa, Cutrone intercetta e tenta il pallonetto da fuori area con il salvataggio decisivo di testa sulla linea di Petriccione. E ancora il numero 10 del Monza a testare i guantoni del portiere giallorosso nell'azione successiva, seguito dal primo squillo di Pittarello che non inquadra lo specchio. La stessa punta dà vita ad un duello molto fisico con Ravanelli che impone al ventesimo uno stop di qualche minuto. Il difensore sarà poi costretto ad uscire sostituito da Delli Carri. Il Catanzaro quando accelera fa paura, come nell'occasione del tiro a rimorchio di Pontisso finito alto. Nel recupero è ancora Pigliacelli a dire di no ad un tiro velenoso dalla distanza di Cutrone.