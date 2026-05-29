Monza-Catanzaro: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la finale playoff di Serie B

Tutto in una notte. Un’intera stagione racchiusa in novanta minuti, tra emozioni, attesa e un sogno chiamato Serie A. Monza-Catanzaro non sarà soltanto una finale playoff: sarà un evento totale, un appuntamento destinato a fermare il tempo e capace di trasformare l’U-Power Stadium in un’arena che accende la passione di milioni di tifosi. L’ultimo atto della stagione della Serie BKT sarà raccontato con una copertura straordinaria, pensata per coinvolgere il pubblico dentro e fuori dallo stadio. Dopo il tutto esaurito registrato nella finale d’andata al Ceravolo, anche l’U-Power Stadium si prepara a un sold out che renderà l’atmosfera ancora più travolgente. Il Monza ha vinto 2-0 la gara di andata.
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Dove vedere Monza-Catanzaro: diretta tv e streaming
La gara sarà trasmessa in diretta pay su Dazn e su Sky Sport (disponibile in streaming anche su NOW). La finale sarà inoltre disponibile su Prime Video e OneFootball TV, raggiungendo nuovamente 151 Paesi nel mondo e confermando la dimensione sempre più internazionale della Serie BKT. In Italia, l’evento sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, permettendo a tutti gli appassionati di vivere una serata che si preannuncia memorabile.
Monza-Catanzaro, probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Frosinini, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Alesi, Liberali; Pittarello. Allenatore: Aquilani.