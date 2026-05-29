Monza in Serie A, col brivido! Terzo posto fondamentale, il Catanzaro sfiora l'impresa

Aquilani rimonta, ma non basta

Il Catanzaro prova a gestire il possesso nei primi minuti del match, ma il Monza è capace di rendersi pericoloso in contropiede. Alla mezz'ora la formazione di Aquilani aumenta il ritmo e inizia a prendere le misure con il gol della speranza che arriva al 40': sugli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra, Fellipe Jack salta più in alto di tutti e la mette dentro. In chiusura di primo tempo una chance per parte: prima Thiam è super su Favasuli, poco dopo Pessina accarezza l'incrocio dei pali. Nella ripresa i giallorossi si riversano in avanti alla ricerca degli altri due gol per la promozione e Iemmello si divora un'occasione gigantesca a due passi da Thiam. Il Monza risponde con Colombo, Pigliacelli è straordinario in volo, ed Hernani, tiro da ottima posizione ma centrale. Liberali e Iemmello costruiscono altre due grandi occasioni per i calabresi con Aquilani disperato in panchina. Il 2-0 però arriva a 12' dalla fine con Frosinini di testa a rimettere tutto in equilibrio, ma con il Monza ad avere il vantaggio del miglior posizionamento in classifica. Forcing finale del Catanzaro, ma non arriva la terza stoccata e a Monza può esplodere nuovamente la festa promozione.

Le parole di Bianco

"Momenti difficili ne abbiamo avuto un po' nel corso della stagione, ma ero convinto che questa squadra si sarebbe rialzata perché è¨ fatta di ragazzi spettacolari. La squadra non ha mai sbagliato un allenamento e questo ha fatto la differenza. La società ha permesso a me e allo staff di lavorare benissimo, ci meritiamo tutti questa promozione". Così, ai microfoni di Dazn, Paolo Bianco, allenatore del Monza, dopo la promozione dei brianzoli in Serie A. "Stasera pensavo di soffrire di meno, ma forse passare così è anche più bello. Devo tutto a mia moglie se riesco ad essere sereno e tranquillo, non è facile crescere due ragazzi da sola e dedico questa promozione a lei", aggiunge Bianco.