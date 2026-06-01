Serie B, il vero campionato italiano: impara, Serie A: boom dei playoff e 81,15 % Under 23 tricolori

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Il Monza ha riconquistato la Serie A al termine di una strepitosa edizione dei playoff: ha confermato come la Serie B sia il vero campionato italiano che, nelle 38 giornate della stagione regolare, aveva registrato il 72% di giocatori italiani . Dall'altra parte, c'è una Serie A sempre più esterofila e sempre meno attraente da
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