Ufficiale, Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa: il comunicato del club toscano

È Paolo Bianco il nuovo allenatore del Pisa: la società ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione in serie B, dopo la retrocesione del campionato appena concluso con l'ultimo posto in serie A. Poche settimane fa Bianco ha guidato in A il Monza, salvo poi rinunciare al rinnovo sulla panchina lombarda per ripartire proprio da Pisa, dove ha firmato un contratto biennale. L'intesa era nota da settimane, ma è stata ufficializzata oggi.
Il comunicato del Pisa
Il Pisa Sporting Club "è lieto di comunicare che da oggi Paolo Bianco è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra. La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in serie A degli emiliani. Dopo un breve periodo nel settore giovanile neroverde Paolo Bianco si fa subito notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 torna al Sassuolo entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi che poi decide di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 il passaggio alla Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, esperienza che precede di un anno il suo ritorno in panchina come Allenatore in 1 alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 l’approdo al Frosinone dove contribuisce ad una non facile salvezza in Cadetteria e quindi l’anno successivo il passaggio al Monza, squadra con cui conquista la promozione in Serie A. Adesso per lui l’avventura in Nerazzurro. In bocca al lupo e benvenuto sotto la Torre".