Ufficiale, Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa: il comunicato del club toscano

È Paolo Bianco il nuovo allenatore del Pisa: la società ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione in serie B, dopo la retrocesione del campionato appena concluso con l'ultimo posto in serie A. Poche settimane fa Bianco ha guidato in A il Monza, salvo poi rinunciare al rinnovo sulla panchina lombarda per ripartire proprio da Pisa, dove ha firmato un contratto biennale. L'intesa era nota da settimane, ma è stata ufficializzata oggi.