Serie B 2026/2027: confermato il boxing day. Tutte le date del prossimo campionato

Definite le date della Serie B 2026/2027. La Lega di categoria ha reso note le date ufficiali del prossimo campionato (95ª edizione) il cui calendario sarà annunciato alle ore 18 di mercoledì 22 luglio presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli. Come per la stagione precedente, si scenderà in campo per il turno natalizio del 27 dicembre, con quattro turni infrasettimanali previsti. Quanto alle soste, la Serie B si fermerà durante le tre soste nazionali più una pausa invernale in calendario dal 28 dicembre all’8 gennaio ,con la la prima giornata di ritorno (20ª) che si disputerà sabato 9 gennaio.
Serie B 2026/2027: le date
Queste le date ufficiali della Serie B 2026/2027:
- Open day: venerdì 21 agosto
- Inizio campionato: sabato 22 agosto
- Fine campionato: tra il 14 e il 16 maggio
- 1ª sosta Nazionale: dal 21 settembre al 6 ottobre
- 2ª sosta Nazionale: dal 9 al 17 novembre
- Sosta invernale: dal 28 dicembre all’8 gennaio
- 3ª sosta Nazionale: dal 22 al 30 marzo
- Turni infrasettimanali: martedì 27 ottobre, martedì 24 novembre, martedì 8 dicembre, martedì 2 marzo
- Turno natalizio: domenica 27 dicembre