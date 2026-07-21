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Cremonese, sono mosse da Serie A

Berti, Gerli e Fellipe Jack: buoni colpi. Stuckler (13 gol nel Vicenza) si candida come sorpresa
Gianluca Scaduto
1 min
cremonese
Cremonese, sono mosse da Serie A© Getty Images

La Cremonese si sta abituando a stare sull’ascensore tra Serie A e Serie B. Dal 2022, quando salì nella massima serie per starci una sola stagione, situazione replicata nella passata annata: alla promoz

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