Vicenza-Catanzaro, venerdì ore 20.30

La stagione comincia con una sfida sulla carta molto interessante. Da una parte il Vicenza di Gallo, salito in B dalla C con 6 giornate d’anticipo, con un solo ko prima di essere promosso. Gallo, fra l’altro, sommando il periodo d’imbattibilità coi biancorossi a quello ottenuto nella stagione precedente con l’Entella (anch’essa portata in B), ha eguagliato la serie di partite senza sconfitte che aveva ottenuto Capello col grande Milan a inizio Anni 90. Vicenza dunque che andrà tenuto d’occhio, dalla sfida col Catanzaro si capirà molto del suo potenziale, anche se i veneti in Coppa Italia sono stati eliminati ai rigori dal Catania, squadra di C, nel turno preliminare. I calabresi stanno rifondando la squadra cedendo quasi tutti i gioielli della scorsa stagione, chiusa in finale playoff col Monza, andando a un soffio dalla A. La società, compreso Cissè venduto al Milan già a gennaio, ha incassato una trentina di milioni abbondante. La nuova squadra è stata eliminata in Coppa Italia ai rigori dal Sudtirol. Ma solo a mercato chiuso, quando il Catanzaro avrà sostituito i titolari ceduti quest’estate, si capirà se la squadra potrà almeno competere per i playoff, traguardo sempre ottenuto nei tre precedenti campionati di B.

Carrarese-Mantova, sabato ore 19

La Carrarese, passata dalla guida di Calabro a quella di Cioffi (che esordisce in B dopo le panchine per Udinese e Verona in A), a Ferragosto ha fatto un figurone in casa del Torino, apuani sconfitti solo per 1-0 ma il pari sarebbe stato un risultato più giusto, e poi, agli eventuali rigori, chissà… Resta il fatto che, con una squadra profondamente rinnovata, priva delle colonne che hanno garantito due comode salvezze in B, per la Carrarese non si annuncia un campionato semplice, con la permanenza nella categoria che sarà tutta da conquistare. Il Mantova invece, riparte da Modesto in panchina, confermato alla luce dell’ottimo lavoro della passata stagione, quando aveva rilevato da Possanzini una squadra che sbandava e che ha mantenuto la B con un gran finale di stagione, in cui ha messo sotto anche il Monza poi salito in A ai playoff. E, più o meno, è la stessa squadra capace di eliminare la Lazio in Coppa Italia (0-2), la sorpresa più eclatante del 1° turno. Dunque c’è curiosità per questo nuovo Mantova che tecnicamente dovrebbe valere grossomodo come quello del 2025/26 che aveva chiuso in crescendo. Crescita che sembra continuare.

Sudtirol-Entella, sabato ore 19

Attenzione al Sudtirol di Possanzini, passato al 2° turno di Coppa Italia imponendosi ai rigori in casa del Catanzaro. Il neo ds degli altoatesini, Lovisa, sta affidando all’ex tecnico del Mantova una rosa di tutto rispetto che possa far molto meglio dell’ultimo Sudtirol, salvatosi la scorsa primavera dopo aver vinto il playout sul Bari. Gli altoatesini sono alla quinta partecipazione di fila in Serie B. Il miglior risultato - con Bisoli in panchina - lo ottennero il primo anno, nel 2022/23, quando chiusero al 6° posto in campionato e disputarono poi le semifinali playoff, exploit mai più replicato ma chissà che quest’anno non ci siano i mezzi per ripetersi. Nell’Entella di Chiavari, si riparte da Chiappella in panchina dopo la salvezza ottenuta - da allenatore debuttante nella categoria - nella passata annata. E come nello scorso campionato, la permanenza nella categoria sarà tutta da sudarsela, anche se la squadra potrebbe avere qualche elemento di spicco in più, a iniziare dal bomber Forte, che l’Entella ha riportato in B quando ormai pareva essere un elemento da Serie C.

Avellino-Arezzo, sabato ore 21

Dopo la scorsa stagione chiusa ai playoff grazie a un bel finale di stagione sotto la guida del subentrato Ballardini, l’Avellino riparte da Nesta in panchina. Precampionato non molto confortante, con il 3-0 incassato a Monza nel 1° turno di Coppa Italia alla prima uscita ufficiale. Squadra che probabilmente andrà valutata meglio solo alla fine del mercato, quando potrebbero arrivare i colpi più significativi. Al momento, l’Avellino non sembra superiore a quello della scorsa annata. L’Arezzo di Bucchi, in teoria, sarebbe la squadra meno quotata delle quattro provenienti dalla C. Però quest’estate ha mostrato cose interessanti, a iniziare dalla vittoria sul Napoli in amichevole (che aveva battuto anche nella scorsa estate) e dunque i toscani, che tornano in Serie B dopo 19 anni, con la piazza presente in massa a dare una bella mano, vanno presi con la giusta considerazione.

Benevento-Modena, sabato ore 21

C’è molta curiosità per il Benevento di Floro Flores - uno dei sette allenatori debuttanti nella categoria - che ha riportato in B il club campano, categoria che la Strega ritrova dopo tre anni, grazie a un gran campionato di C, in cui Floro Flores, da subentrato, ha saputo dare un passo travolgente alla squadra. Certo, in B la musica sarà diversa e l’antipasto di Coppa Italia, col 4-1 incassato dalla Fiorentina, ha detto che la squadra dovrà sudare per guadagnarsi la pagnotta. Ma i mezzi per mantenere la categoria, quantomeno, dovrebbero esserci tutti. Il Modena invece, dopo i playoff ottenuti nella scorsa stagione (con la squadra eliminata nel preliminare in casa dalla Juve Stabia), ha esonerato Sottil e scommesso su Galloppa, alla sua prima esperienza su una panchina professionistica dopo un’ottima e vincente gavetta per le squadre giovanili della Fiorentina. Potrebbe insomma, ricalcare la carriera di Aquilani? Quel che è certo è che Galloppa parte da una piazza che vuole continuare a crescere, i playoff della scorsa annata per la famiglia Rivetti devono essere il trampolino di lancio per riportare il Modena in alto. Anche se, le favorite per la A, di sicuro saranno altre.

Empoli-Cremonese, sabato ore 21

Dopo la scorsa tormentata stagione, chiusa con una sudatissima salvezza, l’Empoli è ripartito richiamando Pagliuca in panchina, aveva iniziato la scorsa stagione ed era ancora sotto contratto. Squadra molto giovane che in classifica potrebbe rischiare qualcosa, come del resto già accaduto nella precedente annata. Anche se, l’1-1 ottenuto a Pisa in Coppa Italia (salvo poi uscire ai rigori), può essere una base di partenza confortante. La Cremonese di Giampaolo invece, in Coppa Italia ha ridimensionato la Samp, battuta 2-0, mostrando una squadra già piuttosto avanti e molto compatta. Per le agenzie di scommesse, la Cremonese sarà la terza favorita per la A dopo Palermo e Verona. Ma per quel che s’è visto, al momento la Cremonese appare più avanti del Verona e seconda solo al Palermo.

Pisa-Padova, domenica ore 19

Dopo una retrocessione dalla A umiliante e difficile da digerire, il Pisa è ripartito piazzando in panchina Bianco, l’allenatore che nella scorsa stagione ha riportato il Monza in A. Sul mercato il Pisa s’è mosso bene e qualcosa ancora farà, insomma, per l’1° settembre, data di chiusura delle trattative, potrebbe esserci un Pisa molto competitivo, in grado di lottare per la A diretta, anche se la sofferta vittoria ai rigori in Coppa Italia contro l’Empoli, dice che la squadra deve crescere ancora parecchio. Il Padova di Calabro potrebbe essere la mina vagante della Serie B, ma riparliamone il 1° settembre, a mercato chiuso, quando si potrà valutare bene la forza del club veneto. La base di partenza però, resta la sofferta salvezza della scorsa stagione, quando Breda fece ripartire la squadra, piantatasi con Andreoletti. Ma è anche la prima stagione totalmente firmata dalla gestione Banzato, l’azionista di maggioranza del club, tifoso sfegatato dei biancoscudati, che mira a riportare - non nell’immediato - il Padova in A. Ma questa potrebbe essere la stagione per mettere le basi future dell’ascesa nella massima categoria.

Verona-Ascoli, domenica ore 19

Il Verona di Baroni è considerato la seconda favorita per la A e magari sarà anche così. Ma al momento la squadra è un cantiere, con la rosa che cambia volto ogni giorno tra entrate e uscite. Dunque ci vorrà un po’ di tempo prima che la squadra trovi un’identità che le permetta di primeggiare: questo ha (anche) detto la sofferta vittoria ai rigori sull’Entella in Coppa Italia (2-2 al 90°). L’Ascoli è stata l’ultima squadra ad arrivare dalla C, con la bella vittoria ai playoff della terza serie, in cui i bianconeri di Tomei hanno disputato grandi partite (4-0 al Catania e 3-1 all’Union Brescia). La piazza è particolarmente entusiasta e spinge al massimo la squadra. E ce ne sarà bisogno perché comunque l’Ascoli in B dovrà lottare parecchio: il 4-1 incassato a Marassi dal Genoa, coi marchigiani passati per primi in vantaggio, dice che la squadra ha buone potenzialità ma che in B dovrà sudare assai.

Cesena-Sampdoria, domenica ore 21

Nel Cesena fa il suo debutto in panchina Alino Diamanti, anche se il primo vero esordio è stato il 3-0 incassato in casa del Sassuolo in Coppa Italia. Il club romagnolo attraversa una fase di rifondazione, con parecchie partenze illustri, gestito dal ds Andrea Mancini, per il quale sarà una partita molto particolare contro la “sua” Samp. Anche i blucerchiati partono da un allenatore esordiente, Corradi, al debutto sconfitto in Coppa Italia a Bolzano dalla Cremonese (2-0). Disporrà di una squadra sulla carta competitiva, anche se non va dimenticato il punto di partenza, la Samp arriva dalle due peggiori stagioni della propria storia, in cui la C era sempre dietro l’angolo. Per la Samp e per Corradi sarebbe importante prodursi in un buon avvio di stagione per non replicare le pessime partenze delle ultime due annate che hanno poi indirizzato le stagioni. I mezzi per stare, almeno, nella parte sinistra della classifica, dovrebbero esserci tutti. Ma con l’imprevedibilità della B, sempre meglio andarci coi piedi di piombo.

Palermo-Juve Stabia, domenica ore 21

Col 2-0 inflitto al Lecce (club di A), il Palermo di Inzaghi ha confermato di essere la prima favorita per la promozione. Si dirà, sono almeno tre anni che i rosanero in estate vengono considerati i più forti ma poi il campionato racconta sempre un’altra storia. Stavolta però, potrebbe non essere così, stavolta il club satellite del City mostra di avere tutte le carte in regola per essere la squadra da battere. Sulla Juve Stabia, che riparte da De Giorgio in panchina (altro esordiente nella categoria, nella scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia di C col Potenza), pendono parecchie incognite, con una situazione societaria che desta ancora qualche preoccupazione anche se la nottata dovrebbe essere passata (la Juve Stabia parte comunque con una penalizzazione di due punti). Però la squadra appare inferiore a quella che nella scorsa stagione è arrivata in semifinale playoff. E dunque, potrebbe essere un’altra stagione non semplice per il club di Castellammare di Stabia, sia in campo che a livello societario.