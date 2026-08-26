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Arrivi dalla Serie A? Fai brutte figure: le 3 retrocesse ko all’esordio, mai accaduto!

Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere una B ancor più sorprendente del solito
Gianluca Scaduto
1 min
Arrivi dalla Serie A? Fai brutte figure: le 3 retrocesse ko all’esordio, mai accaduto!© Davide Casentini TVDC-AG ALDO LIVERANI SAS

Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere una B ancor più sorprendente del solito. Perché non era mai capitato che alla prima giornata le tre squadre provenienti dalla A perdessero tutte, pur essendo molto considerate nella lotta per la riconquista della massima serie, seconde solo alla corazzata Palermo, almeno a guardare le quote delle agenzie di scommesse. La sconfitta che ha fatto più clamore è quella del Verona di Baroni

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