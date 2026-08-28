La Cremonese crolla in casa col Modena: secondo ko di fila per Giampaolo

Il racconto della partita

Serie B, il programma della seconda giornata

Il Modena dopo mezzora circa di equilibrio apre la partita con un lancio millimetrico diper Olzer, che controlla bene, saltain uscita e deposita in rete. L'unica conclusione della Cremonese, qualche minuto prima, era partita dai piedi dicostringendoa una respinta. Il Modena sfiora il raddoppio al 34' quandoscende a sinistra e disegna un cross sul secondo palo intercettato in extremis da. Allo scadere della prima frazione ancora Olzer protagonista: lavora una bella palla sul vertice dell'area e scarica un sinistro imprendibile che vale il raddoppio. Nella ripresa il copione della partita non cambia. Il Modena lascia sfogare una Cremonese lenta e prevedibile, poi la colpisce in velocità. Al 10' infatti i grigiorossi sono tutti nella metà campo avversaria,parte in fuga centralmente e apre a destra per Caso che segue l'azione e la conclude con un diagonale perfetto che manda in estasi il Modena e chiude di fatto il match. A quel punto la Cremonese mantiene uno sterile possesso palla senza mai varcare la linea difensiva di un Modena che si limita a tirare il fiato e amministrare una vittoria solida e convincente che vale un primato meritatissimo.

Cremonese-Modena 0-3

Entella-Cesena, sabato 29/8 ore 19

Sampdoria-Juve Stabia, sabato 29/8 ore 19

Ascoli-Carrarese, sabato 29/8 ore 21

Avellino-Vicenza, sabato 29/8 ore 21

Padova-Hellas Verona, sabato 29/8 ore 21

Arezzo-Palermo, domenica 30/8 ore 19

Mantova-Empoli, domenica 30/8 ore 19

Benevento-Sudtirol, domenica 30/8 ore 21

Pisa-Catanzaro, domenica 30/8 ore 21