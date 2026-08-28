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La Cremonese crolla in casa col Modena: secondo ko di fila per Giampaolo

I grigiorossi perdono 3-0 davanti ai propri tifosi. Gli emiliani salgono a punteggio pieno dopo due giornate
2 min
Serie BcremoneseModena
La Cremonese crolla in casa col Modena: secondo ko di fila per Giampaolo© LAPRESSE

Sconfitta pesante per la Cremonese nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Allo Zini il Modena si impone con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Olzer nel primo tempo e alla rete di Caso a inizio ripresa. Gli emiliani volano a punteggio pieno, con 6 punti in 2 partite, mentre la squadra di Giampaolo rimane a secco di punti e di gol segnati.

Il racconto della partita

Il Modena dopo mezzora circa di equilibrio apre la partita con un lancio millimetrico di Brugman per Olzer, che controlla bene, salta Agazzi in uscita e deposita in rete. L'unica conclusione della Cremonese, qualche minuto prima, era partita dai piedi di Luperto costringendo Chichizola a una respinta. Il Modena sfiora il raddoppio al 34' quando Zampano scende a sinistra e disegna un cross sul secondo palo intercettato in extremis da Pezzella. Allo scadere della prima frazione ancora Olzer protagonista: lavora una bella palla sul vertice dell'area e scarica un sinistro imprendibile che vale il raddoppio. Nella ripresa il copione della partita non cambia. Il Modena lascia sfogare una Cremonese lenta e prevedibile, poi la colpisce in velocità. Al 10' infatti i grigiorossi sono tutti nella metà campo avversaria, Ambrosino parte in fuga centralmente e apre a destra per Caso che segue l'azione e la conclude con un diagonale perfetto che manda in estasi il Modena e chiude di fatto il match. A quel punto la Cremonese mantiene uno sterile possesso palla senza mai varcare la linea difensiva di un Modena che si limita a tirare il fiato e amministrare una vittoria solida e convincente che vale un primato meritatissimo.

Serie B, il programma della seconda giornata

Cremonese-Modena 0-3
Entella-Cesena, sabato 29/8 ore 19
Sampdoria-Juve Stabia, sabato 29/8 ore 19
Ascoli-Carrarese, sabato 29/8 ore 21
Avellino-Vicenza, sabato 29/8 ore 21
Padova-Hellas Verona, sabato 29/8 ore 21
Arezzo-Palermo, domenica 30/8 ore 19
Mantova-Empoli, domenica 30/8 ore 19
Benevento-Sudtirol, domenica 30/8 ore 21
Pisa-Catanzaro, domenica 30/8 ore 21

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