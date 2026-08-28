La Cremonese crolla in casa col Modena: secondo ko di fila per Giampaolo

Sconfitta pesante per la Cremonese nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Allo Zini il Modena si impone con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Olzer nel primo tempo e alla rete di Caso a inizio ripresa. Gli emiliani volano a punteggio pieno, con 6 punti in 2 partite, mentre la squadra di Giampaolo rimane a secco di punti e di gol segnati.
Il racconto della partitaIl Modena dopo mezzora circa di equilibrio apre la partita con un lancio millimetrico di Brugman per Olzer, che controlla bene, salta Agazzi in uscita e deposita in rete. L'unica conclusione della Cremonese, qualche minuto prima, era partita dai piedi di Luperto costringendo Chichizola a una respinta. Il Modena sfiora il raddoppio al 34' quando Zampano scende a sinistra e disegna un cross sul secondo palo intercettato in extremis da Pezzella. Allo scadere della prima frazione ancora Olzer protagonista: lavora una bella palla sul vertice dell'area e scarica un sinistro imprendibile che vale il raddoppio. Nella ripresa il copione della partita non cambia. Il Modena lascia sfogare una Cremonese lenta e prevedibile, poi la colpisce in velocità. Al 10' infatti i grigiorossi sono tutti nella metà campo avversaria, Ambrosino parte in fuga centralmente e apre a destra per Caso che segue l'azione e la conclude con un diagonale perfetto che manda in estasi il Modena e chiude di fatto il match. A quel punto la Cremonese mantiene uno sterile possesso palla senza mai varcare la linea difensiva di un Modena che si limita a tirare il fiato e amministrare una vittoria solida e convincente che vale un primato meritatissimo.
Serie B, il programma della seconda giornata
Cremonese-Modena 0-3
Entella-Cesena, sabato 29/8 ore 19
Sampdoria-Juve Stabia, sabato 29/8 ore 19
Ascoli-Carrarese, sabato 29/8 ore 21
Avellino-Vicenza, sabato 29/8 ore 21
Padova-Hellas Verona, sabato 29/8 ore 21
Arezzo-Palermo, domenica 30/8 ore 19
Mantova-Empoli, domenica 30/8 ore 19
Benevento-Sudtirol, domenica 30/8 ore 21
Pisa-Catanzaro, domenica 30/8 ore 21