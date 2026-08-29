Juve Stabia show, che rimonta con la Samp di Insigne e Corradi! Pari Verona, tris Avellino

Colpaccio della Juve Stabia che ribalta il risultato e batte la Sampdoria al Ferraris: finisce 2-1 con Bellich e il gol decisivo di Di Nardo che rispondono al vantaggio dei blucerchiati firmato Tutino . Bene gli ospiti con Karic che impegna il portiere avversario, poi cresce il Doria che colpisce il palo con un piazzato quasi perfetto di Esposito al 23'. Poi la formazione di Corradi passa in vantaggio con Tutino che in pieno recupero capitalizza al meglio l'assist del neo entrato Verschaeren . Subito dopo liguri vicini al bis con Begic ma Boer respinge con bravura. Nella ripresa Pierobon sfiora il pareggio ma Vindahl fa buona guardia, prima del pareggio di Bellich con un preciso colpo di testa. All'82' arriva il sorpasso con l'errore del portiere ligure su tiro di Di Nardo sul primo palo. Per la Samp arriva l'esordio di Lorenzo Insigne nei minuti finali. Nel prossimo turno i blucerchiati faranno visita al Palermo , mentre la Juve Stabia ospiterà il Pisa .

Il Cesena passa a Chiavari

L'Entella perde 2-1 di fronte al proprio pubblico contro il Cesena: decidono le reti di Fiori e Shpendi per gli ospiti, non basta Tiritiello. In avvio il Cesena riesce a contenere con relativa facilità gli attacchi dei padroni di casa e appena mette la testa fuori dal guscio, passa in vantaggio: al 25' dalla bandierina Guidi, respinta corta della difesa, arriva Fiori che indisturbato di testa indirizza nella zona di porta dove Del Frate non può arrivare. Entella che non riesce a organizzare una reazione, anzi prende un contropiede micidiale al 36': Drujventak scappa ad Alborghetti e mette in mezzo dove Shpendi brucia Tiritiello e con una mezza girata la spedisce tra palo e portiere. Nel finale di tempo i padroni di casa attaccano a pieno organico e al 42' proprio con Tiritiello accorciano le distanze: una staffilata da venti metri, Siano forse coperto si lancia in ritardo e non riesce a intercettare. Nella ripresa immediato forcing dell'Entella che per un quarto d'ora costringe il Cesena a non uscire dalla sua area di rigore. I chiavaresi mostrano però mancanza di idee e poca lucidità, il che consente ai bianconeri di Diamanti di arrivare al triplice fischio senza correre eccessivi pericoli.

Le partite delle 21

Per quanto riguarda gli incontri delle 21, l'Hellas Verona di Marco Baroni non va oltre l'1-1 nel derby sul campo del Padova, che passa in vantaggio grazie all'autogol di Edmundsson al 25', poi risponde Sarr su rigore al 67'. Stesso risultato tra Ascoli e Carrarese: vantaggio degli ospiti con Abiuso al 52' su assist di Rouhi, il 22enne svedese in prestito dalla Juventus, pareggio dei marchigiani realizzato da Gori. Grande vittoria dell'Avellino, che davanti ai propri tifosi rifila un secco 3-0 al Vicenza: a segno Besaggio e Russo nel primo quarto d'ora e Moruzzi al primo minuto della ripresa. Domani si chiude la seconda giornata di Serie B con Arezzo-Palermo e Mantova-Empoli alle 19, Benevento-Sudtirol e Pisa-Catanzaro alle 21. In attesa delle partite rimanenti, la classifica vede al comando solitario il Modena, reduce dal successo di Cremona per 3-0 e al momento unica squadra a punteggio pieno.