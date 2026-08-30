Perin, esordio vincente con il Palermo: Augello decisivo al 94’, Arezzo ko! Tris Mantova all'Empoli

Grande colpo del Palermo ad Arezzo. I rosanero di Pippo Inzaghi vincono 3-2 e fanno due su due dopo il successo all'esordio al Barbera contro la Juve Stabia firmato Johnsen. Buona la prima, dunque, per Mattia Perin, passato dalla Juve al club siciliano in settimana. Gli ospiti vanno avanti al 21' ancora con l'ex Cremonese, poi raddoppiano al 55' con Ranocchia. Partita finita? Nemmeno per sogno. I toscani accorciano con Cianci all'ora esatta di gioco e poi ristabiliscono l'equilibrio al 74' con Tavernelli. Quando il match sembra ormai indirizzato sul pareggio, però, in pieno recupero, al 94', Augello trova il colpo del 2-3 che permette al Palermo di volare a quota sei in classifica.
Colpo Mantova contro l'Empoli
Stessi punti per il Mantova che batte l'Empoli 3-1 con una prova di grande carattere e perfetta organizzazione in campo. I toscani da parte loro ci hanno provato andando anche in vantaggio per primi, ma dinanzi ai ragazzi di Modesto è stato davvero difficile qualsiasi atteggiamento tattico. Il primo tempo è stato equilibrato con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Al 6' della ripresa dal limite Saporiti batte imparabilmente Bardi. La reazione del Mantova non si fa attendere e al 13' arriva il pareggio con un tiro dalla distanza di Ruocco, mentre al 17' il neo entrato Vlahovic con una pregevole azione personale partita dalla trequarti porta in vantaggio i padroni di casa. Prima del fischio finale Benaissa confeziona il tris.
Pisa, prima vittoria in B: battuto il Catanzaro
Il Pisa vince la sua prima partita in campionato superando in rimonta il Catanzaro per 2-1. Il primo tempo è un susseguirsi di gol, occasioni ed emozioni. Il Pisa parte all'assalto e va vicinissimo al gol già al 7' quando Varrengia salva sulla linea un tiro di Tramoni deviata da Antonini e Pigliacelli. I toscani fanno la partita ma i calabredi si giocano le loro carte e al 22' passano con un colpo di testa di Iemmello su cross da destra di Candela. Per il bomber è la rete numero 76 con la maglia giallorossa. Il Pisa però reagisce alla grande e in 9 minuti la ribalta: al 28' la pareggia Canestrelli di testa su corner di Tramoni; al 31' Leone effettua il sorpasso dopo una bella azione palla a terra con assist finale di Correia. Nella ripresa il Catanzaro attacca e trova anche il pari con Mosti ma viene annullato al Var per fuorigioco.
Pari tra Benevento e Südtirol
Si dividono invece la posta in palio Benevento e Südtirol, che raccoglie meno di quanto prodotto al termine di una gara dominata a lungo ma vissuta con grande sofferenza. La squadra di Floro Flores costruisce, spinge e chiude con un eloquente 11-1 nel conto dei corner, senza però riuscire a sbloccarla. Nella ripresa gli ospiti passano con Merkaj, bravo a superare Saio e a beffare Vannucchi con un pallonetto. I sanniti non mollano e al 90' trovano il pari con Salvemini su calcio di rigore.