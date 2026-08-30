Perin, esordio vincente con il Palermo: Augello decisivo al 94’, Arezzo ko! Tris Mantova all'Empoli

Grande colpo del Palermo ad Arezzo . I rosanero di Pippo Inzaghi vincono 3-2 e fanno due su due dopo il successo all'esordio al Barbera contro la Juve Stabia firmato Johnsen. Buona la prima, dunque, per Mattia Perin , passato dalla Juve al club siciliano in settimana. Gli ospiti vanno avanti al 21' ancora con l'ex Cremonese, poi raddoppiano al 55' con Ranocchia . Partita finita? Nemmeno per sogno. I toscani accorciano con Cianci all'ora esatta di gioco e poi ristabiliscono l'equilibrio al 74' con Tavernelli . Quando il match sembra ormai indirizzato sul pareggio, però, in pieno recupero, al 94', Augello trova il colpo del 2-3 che permette al Palermo di volare a quota sei in classifica .

Colpo Mantova contro l'Empoli

Stessi punti per il Mantova che batte l'Empoli 3-1 con una prova di grande carattere e perfetta organizzazione in campo. I toscani da parte loro ci hanno provato andando anche in vantaggio per primi, ma dinanzi ai ragazzi di Modesto è stato davvero difficile qualsiasi atteggiamento tattico. Il primo tempo è stato equilibrato con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Al 6' della ripresa dal limite Saporiti batte imparabilmente Bardi. La reazione del Mantova non si fa attendere e al 13' arriva il pareggio con un tiro dalla distanza di Ruocco, mentre al 17' il neo entrato Vlahovic con una pregevole azione personale partita dalla trequarti porta in vantaggio i padroni di casa. Prima del fischio finale Benaissa confeziona il tris.

Pisa, prima vittoria in B: battuto il Catanzaro

Il Pisa vince la sua prima partita in campionato superando in rimonta il Catanzaro per 2-1. Il primo tempo è un susseguirsi di gol, occasioni ed emozioni. Il Pisa parte all'assalto e va vicinissimo al gol già al 7' quando Varrengia salva sulla linea un tiro di Tramoni deviata da Antonini e Pigliacelli. I toscani fanno la partita ma i calabredi si giocano le loro carte e al 22' passano con un colpo di testa di Iemmello su cross da destra di Candela. Per il bomber è la rete numero 76 con la maglia giallorossa. Il Pisa però reagisce alla grande e in 9 minuti la ribalta: al 28' la pareggia Canestrelli di testa su corner di Tramoni; al 31' Leone effettua il sorpasso dopo una bella azione palla a terra con assist finale di Correia. Nella ripresa il Catanzaro attacca e trova anche il pari con Mosti ma viene annullato al Var per fuorigioco.

Pari tra Benevento e Südtirol

Si dividono invece la posta in palio Benevento e Südtirol, che raccoglie meno di quanto prodotto al termine di una gara dominata a lungo ma vissuta con grande sofferenza. La squadra di Floro Flores costruisce, spinge e chiude con un eloquente 11-1 nel conto dei corner, senza però riuscire a sbloccarla. Nella ripresa gli ospiti passano con Merkaj, bravo a superare Saio e a beffare Vannucchi con un pallonetto. I sanniti non mollano e al 90' trovano il pari con Salvemini su calcio di rigore.