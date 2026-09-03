Il maestro Pecchia riparte da Licina: così la Cremonese degli sogna il ritorno in Serie A 

La Serie B miete la prima vittima illustre: lunedì sera la Cremonese ha esonerato il “Maestro” Marco Giampaolo: inutile mettere sotto in Coppa Italia il Parma di Serie A (che 0-2, però). L’esonero era già stato deciso da giorni, per il disastroso avvio di campionato dei grigiorossi: dopo l’illusoria vittoria sulla Samp nel primo turno di Coppa Italia (2-0), esordio in B col ko di Empoli (1-0, coi toscani a lungo in dieci), seguito dal tonfo interno col Modena, uno 0-3 che ha convinto il Cavalier Arvedi, papa e papà di Cremona, re dell’acciaio nel frattempo impegnato nella cordata di padroni delle ferriere italiani che vogliono rilevare l’ex Ilva, a cambiare manico. Ma forse, era il caso di farlo in estate: difficile che un allenatore con una retrocessione sul groppone possa poi fare bene in B (chiedetelo al Genoa che fu di Blessin). Senza dimenticare che, nella scorsa annata di A, Giampaolo, da subentrato a Nicola, disponeva di una rosa sulla carta superiore a quella del Lecce, con cui i grigiorossi hanno perso la volata per la salvezza in A. Dunque, a risollevare le sorti della Cremonese, arriva, anzi torna, Fabio Pecchia, colui che aveva portato in A i grigiorossi nel 2022, disponendo di una super Cremonese. Tanto per fare qualche nome: Carnesecchi in porta, Fagioli e Gaetano che si divertivano un sacco a scambiarsi posizione tra mediana e trequarti, giocando forse le migliori partite in carriera. E Pecchia, l’allievo di Benitez, che in A aveva portato anche Parma e Verona (oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C con la Juventus Under 23), potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare la Cremonese che, ai nastri di partenza, era quotata dalle agenzie di scommesse come la terza forza dopo Palermo e Verona. Ma in questa B, chi arriva dalla A, finora ha quasi solo rimediato figure barbine.