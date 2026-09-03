Il maestro Pecchia riparte da Licina: così la Cremonese degli sogna il ritorno in Serie A 

La Serie B miete la prima vittima illustre: lunedì sera la Cremonese ha esonerato il “Maestro” Marco Giampaolo: inutile mettere sotto in Coppa Italia il Parma di Serie A (che 0-2, però). L’esonero era già stato deciso da giorni, per il disastroso avvio di campionato dei grigiorossi: dopo l’illusoria vittoria sulla Samp nel primo turno di Coppa Italia (2-0), esordio in B col ko di Empoli (1-0, coi toscani a lungo in dieci), seguito dal tonfo interno col Modena, uno 0-3 che ha convinto il Cavalier Arvedi, papa e papà di Cremona, re dell’acciaio nel frattempo impegnato nella cordata di padroni delle ferriere italiani che vogliono rilevare l’ex Ilva, a cambiare manico. Ma forse, era il caso di farlo in estate: difficile che un allenatore con una retrocessione sul groppone possa poi fare bene in B (chiedetelo al Genoa che fu di Blessin). Senza dimenticare che, nella scorsa annata di A, Giampaolo, da subentrato a Nicola, disponeva di una rosa sulla carta superiore a quella del Lecce, con cui i grigiorossi hanno perso la volata per la salvezza in A. Dunque, a risollevare le sorti della Cremonese, arriva, anzi torna, Fabio Pecchia, colui che aveva portato in A i grigiorossi nel 2022, disponendo di una super Cremonese. Tanto per fare qualche nome: Carnesecchi in porta, Fagioli e Gaetano che si divertivano un sacco a scambiarsi posizione tra mediana e trequarti, giocando forse le migliori partite in carriera. E Pecchia, l’allievo di Benitez, che in A aveva portato anche Parma e Verona (oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C con la Juventus Under 23), potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare la Cremonese che, ai nastri di partenza, era quotata dalle agenzie di scommesse come la terza forza dopo Palermo e Verona. Ma in questa B, chi arriva dalla A, finora ha quasi solo rimediato figure barbine.
Pecchia e i nuovi stimoli
E su questo dovrà lavorare Pecchia: dare nuovi stimoli ai tanti giocatori di A - Bonazzoli su tutti - che non sono stati ceduti al mercato e, visti i risultati, non sembrano calati nella B, la Cremonese è ultimissima e nelle ultime ore di calciomercato è saltato l’arrivo di Cristian Shpendi dal Cesena. Ma ora, a trattative chiuse, può essere un’altra storia. Però l’attuale rosa non può essere paragonata a quella del 2022, quando c’era tutt’altro clima e un organico più giovane, con più gamba.
Certo, non mancano i buoni colpi a innervare la nuova squadra - Berti, Pontisso, Fellipe Jack e Vogliacco - anche se la vittoria di Coppa ha mostrato soprattutto un ottimo Licina, appena giunto in prestito dalla Juve: sembra il giovane giusto da affidare a Pecchia, da sempre un maestro (lui sì) coi giovani. E chissà che domenica, quando allo Zini sbarcherà il Padova di Calabro (la mina vagante di questa B?), tiri già un’altra aria per il popolo grigiorosso, ben felice di riabbracciare Pecchia che, dopo la promozione del 2022, aveva preferito restare in B a Parma e non misurarsi con la Cremo in A, suscitando malumori. Ma è tutto perdonato. La conferma domani, alle 12.30, nella conferenza stampa di presentazione.