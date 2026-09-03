Guida alla 3ª giornata di Serie B. Il clou è lunedì sera con Palermo-Sampdoria

Sudtirol-Catanzaro, sabato ore 15

Sosteniamo da tempo che il Sudtirol di Possanzini possa fare un buon campionato. Sensazione confermata dalle prime due uscite: vittoria in casa all’esordio sull’Entella (0-1), nonostante gli altoatesini abbiano giocato in 10 per metà partita, quindi il pari di Benevento (1-1), col Sudtirol raggiunto solo nel recupero e su rigore. Dunque impegno molto probante per il Catanzaro di Gorgone, ancora a secco di punti, dopo il ko dell’esordio di Vicenza (3-2) e il 2-1 incassato nello scorso turno a Pisa. C’è da preoccuparsi? Un po’ sì. Il valore dell’attuale Catanzaro è tutto da scoprire e la squadra è stata completata solo nelle ultime battute di mercato. Ma la sensazione è che a Gorgone sia stata data una rosa inferiore a quelle che nelle precedenti tre annate ha disputato sempre i playoff. Dunque, calabresi al Druso di Bolzano per capire un po’ meglio quanto valgono i giallorossi.

Ascoli-Benevento, sabato ore 17.15

Buona partenza per la matricola Ascoli, guidato da Tomei, a sua volta deb in B. Dopo la prestigiosa vittoria di Verona all’esordio (1-2), è arrivato il pari interno con la Carrarese, 1-1 in rimonta che ha portato i marchigiani a ridosso di chi guida la B a punteggio pieno. Dovessero arrivare 3 punti dalla Strega, chissà che entusiasmo maturerebbe ad Ascol (e ce n’è già tantissimo). La squadra non è molto diversa da quella che a giugno ha trionfato ai playoff e sta continuando a sviluppare quel calcio che la sta portando lontano, il 4-2-3-1 molto giudizioso di Tomei andrebbe studiato. Al Del Duca sbarcherà il Benevento di Floro Flores, neopromossa dalla C, che finora sta pagando dazio alla B: due partite in casa e un solo punto racimolato, visto il ko all’esordio col Modena (1-2) e il sofferto 1-1 dello scorso turno col Sudtirol, raggiunto solo nel recupero grazie al rigore trasformato da Salvemini. Insomma, per quel che finora s’è visto, per il Benevento dovrebbe prospettarsi una stagione di lotta per non retrocedere con una salvezza tutta da conquistare.

Carrarese-Empoli, sabato ore 19.30

Derby toscano difficile da decifrare. La Carrarese del post Calabro, affidata a Cioffi, era partita col ko interno dal Mantova (1-2) ma il pari poi ottenuto ad Ascoli (1-1 passando per primi in vantaggio con Abiuso), fa capire che la squadra potrebbe avere i mezzi per chiudere la stagione con la terza salvezza di fila, qualcosa di enorme per Carrara. Purché gli apuani non perdano quella tigna che ha permesso loro di far vivere al club i momenti più alti della sua storia. Inoltre, negli ultimi giorni di mercato, la società ha fatto un paio di colpi niente male - Braunoder in mezzo e Bonfanti in avanti - che se funzionano possono far salire di livello il calcio degli apuani. L’Empoli di Pagliuca è una squadra ancora difficile da capire: è partito bene, con l’1-0 alla corazzata Cremonese, sconfitta nonostante la squadra si fosse trovata a lungo in inferiorità numerica. Poi certo, è arrivato il 3-1 incassato a Mantova. Ma la sensazione è che l’Empoli possa fare meglio della scorsa tribolata stagione quando gli azzurri ottennero la salvezza solo all’ultimo, al termine di una stagione molto tormentata, iniziata proprio con Pagliuca in panchina. Richiamato per questa stagione, chissà che riesca a ottenere ciò che è mancato in quella passata.

Cesena-Mantova, domenica ore 15

Il Cesena del deb Alino Diamanti sta stupendo non poco: all’esordio, 1-1 con la Samp, dopo essere passati in vantaggio per primi e aver subito il pari soltanto in inferiorità numerica. Quindi, il colpo di Chiavari sull’Entella (1-2), in un campo dove i liguri, la scorsa annata, avevano costruito la salvezza ottenendo risultati anche eclatanti. Insomma, considerato che la squadra, sulla carta, dovrebbe essere inferiore a quella della precedente stagione (che però aveva deluso non facendo i playoff), vuoi vedere che il Cavalluccio romagnolo quest’anno stupisce tutti? Tanto più che nelle ultime battute di mercato è sfumata la cessione alla Cremonese di bomber Shpendi. Ma attenzione al Mantova, primo a punteggio pieno assieme a Modena e Palermo. Chissà dove possono arrivare i ragazzi terribili di Modesto che hanno iniziato la stagione vincendo a Carrara (1-2) e imponendosi sull’Empoli (3-1). Per non parlare della storica vittoria in Coppa Italia all’Olimpico sulla Lazio. Risultati che hanno dato fiducia per cui occhio al Mantova: potrebbe essere, quantomeno, la mina vagante della B. Perché Modesto sta sviluppando al meglio il gran lavoro fatto nella scorsa stagione quando, subentrando a Possanzini, trovava una squadra con l’encefalogramma piatto ma che piano piano, con pazienza, ha portato su grandi livelli, la scorsa stagione la salvezza arrivò alla penultima giornata mettendo sotto il Monza, poi salito in A. Da quel giorno s’è capito che questo Mantova può andare lontano, molto lontano.

Entella-Vicenza, domenica ore 15

L’Entella di Chiappella è ancora a zero punti dopo i ko di Bolzano (1-0 dal Sudtirol nonostante la superiorità numerica dei chiavaresi per mezza partita) e sabato scorso in casa col Cesena (1-2), risultati che un po’ preoccupano: la scorsa primavera la salvezza era arrivata grazie a un ottimo rendimento interno ma ora, se al Sannazzari s’impongono squadre non di prima fascia come il Cesena, il rischio di non mantenere l’Entella in B per il terzo anno di fila, c’è tutto. E a Chiavari sbarcherà quel Vicenza del tecnico Gallo che due stagioni fa aveva portato i liguri in B, salvo poi lasciarsi non bene, quando arrivarono le sirene biancorosse. Che Vicenza sbarcherà a Chiavari? All’esordio, nella prima partita assoluta di questo campionato, il Vicenza aveva battuto in rimonta il Catanzaro (3-2) risultato che faceva ben sperare anzi, sognare. Poi, sabato scorso, è arrivato il tonfo di di Avellino, un 3-0 che dice tutto e che ha smorzato un po’ d’entusiasmo intorno al Lanerossi, anche perché gli irpini avevano chiuso la gara già all’intervallo. Ma la squadra c’è e se dovesse imporsi a Chiavari, poi potremmo vederne delle belle.

Juve Stabia-Pisa, domenica ore 15

De Giorgio, alla Juve Stabia, sta facendo un lavoro egregio. Uno dei sette tecnici esordienti in B, giunto a Castellammare dopo aver vinto la Coppa Italia di C col Potenza, è partito con la sconfitta onorevole di Palermo, 1-0 che poteva essere 1-1, con quel palo di Patané nel finale. Poi, il colpo a Marassi sulla Samp, sicuramente favorito dagli errori del portiere Vindahl, ma intanto bomber Di Nardo - ottimo colpo - appena sceso in campo ha portato la prima vittoria. E il lavoro di De Giorgio va ancor più evidenziato se si pensa che la mediana della squadra della scorsa stagione è stata completamente ceduta sul mercato (perché era il punto di forza delle Vespe). Insomma, anche se non sarà semplice replicare le precedenti due annate, in cui la Juve Stabia è arrivata alle semifinali playoff, comunque i campani vanno tenuti d’occhio, sempre. Ma attenzione al Pisa di Bianco che sta iniziando a carburare dopo la falsa partenza dell’esordio, col Padova che s’imponeva all’Arena Garibaldi con una rete che era un regalo del portiere Confente. Poi però è arrivato il convincente 2-1 sul Catanzaro. A dimostrazione che il Pisa ha fatto un buon mercato con giocatori che vivono una fase di crescita di cui dovrebbe beneficiarne proprio il Pisa. E il test di Castellammare è molto utile a capire il valore dei toscani che potrebbero anche essere la squadra più competitiva delle tre provenienti dalla Serie A.

Modena-Avellino, domenica ore 15

Come galoppa il Modena di Galloppa, a punteggio pieno dopo due vittorie, una più bella dell’altra e sempre in trasferta: colpo a Benevento nell’esordio (1-2) bissato dal trionfo di Cremona (0-3). Vuoi vedere che gli emiliani potrebbero essere la rivelazione stagionale? Perché Galloppa, alla solidità di squadra che ha ereditato dalla gestione Sottil (che aveva portato i canarini ai playoff), il neo tecnico ha aggiunto le bollicine giuste, offerte soprattutto dai due giocatori che giocano tra le linee: Olzer (che doppietta alla Cremonese) e Caso (decisivo negli strappi, comeì lo era stato a Monza nella promozione in A dei brianzoli la scorsa annata, anche lui già due reti). Con l’Avellino, prima partita in casa, è un test interessante per capire che atteggiamento avrà la squadra al Braglia che nella scorsa annata un po’ troppo spesso era diventato terreno di conquista. E il test con l’Avellino di Nesta può essere molto probante. I lupi irpini erano partiti male, beffati in casa dall’Arezzo (1-2). Ma poi, di nuovo al Partenio-Lombardi, hanno inflitto un ineccepibile 3-0 al Vicenza, risultato che profuma d’ambizioni, visto anche l’arrivo di Cheddira, tra i colpi più interessanti del calciomercato di B. Insomma, chi la vince tra Modena e Avellino, poi potrebbe mettere le basi per una stagione importante.

Verona-Arezzo, domenica ore 17.15

Il Verona di Baroni resta una squadra tutta da assemblare ma non mancano i primi cenni di risveglio. Dopo il disastroso esordio al Bentegodi (1-2 dal neopromosso Ascoli, nel giorno che si ricordava Bagnoli, il timoniere dello scudetto 1985), è arrivato l’1-1 nel complicato derby veneto diì Padova, con l’Hellas passata in svantaggio su autogol e, con una buona ripresa, l’ha impattata col rigore di Sarr. Tuttavia, per essere la seconda forza del campionato dietro al super Palermo, come il Verona era considerato prima dell’inizio del campionato, bisogna ancora crescere, e parecchio. E il test con l’Arezzo dirà molto del valore dell’Hellas. I toscani di Bucchi stanno facendo vedere cose molto interessanti. Neopromossi, hanno iniziato la stagione imponendosi in un campo difficile come quello di Avellino. Quindi, l’onorevolissima sconfitta interna contro il Palermo, con l’Arezzo capace di recuperare due reti, salvo poi arrendersi solo nel recupero al gol capolavoro di Augello. Insomma, tutti segnali che l’Arezzo possa prodursi in una buona stagione, il più possibilmente lontana dalla zona calda della classifica.

Cremonese-Padova, domenica ore 19.30

Disastroso l’inizio di stagione della Cremonese, ko a Empoli nell’esordio (1-0), travolti nel debutto allo Zini dal Modena (0-3), un solo tiro in porta nelle due uscite, come lo stesso Giampaolo aveva rimarcato. E pensare che la Cremonese dovrebbe essere la terza forza della B dietro a Palermo e Verona. Però, c’è ancora tempo per rimediare: in panchina da questa partita c’è Pecchia che portò la Cremonese in A nel 2022, con una squadra zeppa di ottimi giovani (Carnesecchi, Fagioli e Gaetano). Stavolta ha un organico diverso, con ancora molti elementi della A della scorsa stagione: il loro atteggiamento in B darà la cifra della stagione. Ma attenzione al Padova di Calabro che finora ha mostrato cose interessanti: vittoria all’esordio di Pisa (0-1 un po’ fortunato, gol regalato dai toscani), 1-1 nel delicato derby col Verona all’Euganeo. Confermarsi anche a Cremona, vorrebbe dire che il club di patron Banzato, quantomeno, qualche ambizione potrebbe coltivarla, anche se la A non è nei programmi di questa annata, nella quale però, bisognerebbe porre le basi per arrivarci un giorno.

Palermo-Sampdoria, lunedì ore 20.30

Il Palermo sta facendo il suo dovere: è la squadra più forte di tutto il campionato e finora sono arrivate solo vittorie, 1-0 sulla Juve Stabia e il rocambolesco 2-3 di Arezzo, grazie al gol capolavoro di Augello nel recupero che ha fatto la differenza. Attenzione però, il fatto che i due successi siano stati così sofferti, ci dicono che sì, il Palermo è probabilmente la squadra più forte. Ma il margine di vantaggio sulle avversarie potrebbe essere meno grosso di quanto si pensi. La Sampdoria di Corradi dopo due giornate ha un solo punto e un eventuale altro scivolone al Barbera rischia di incattivire la stagione che inizierebbe a somigliare troppo alle ultime due, ampiamente fallimentari. La squadra ha mostrato buoni valori e andrà giudicata soltanto quando i giocatori più di spicco troveranno una forma accettabile. Anche se, probabilmente, non sarebbe stato male innervare la rosa con elementi giovani (che scarseggiano) mentre le star che hanno caratterizzato il mercato blucerchiato non si sa quali garanzie fisiche offrano, lo scopriremo solo col tempo. Resta il fatto che finora, i maggiori problemi li ha dati il portiere danese Vindahl, il responsabile del ko interno con la Juve Stabia (1-2) di sabato scorso: era finito nel mirino già nel precampionato, quando affioravano i primi dubbi. Insistere su di lui anche a Palermo, potrebbe essere letale per la Samp.