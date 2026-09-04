A Pisa, tanta voglia di ritornare in alto

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Il Pisa si appresta a giocare la prima trasferta della stagione, in casa della Juve Stabia, con un pieno di fiducia. Un mercato di categoria, una vittoria in rimonta dopo il ko all’esordio, un entusiasmo ritrovato dopo l’ultimo posto in Serie A testimoniato da una campana abbonamenti che ha superato quota 6mila d
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