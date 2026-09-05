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Sudtirol e Ascoli corrono, l’Empoli rincorre: cadono Catanzaro e Benevento

Gli uomini di Possanzini superano in casa la Aquile di Gorgone. Bene anche le formazioni di Tomei e Pagliuca
1 min
CatanzaroEmpoliBenevento
Sudtirol e Ascoli corrono, l’Empoli rincorre: cadono Catanzaro e Benevento© LAPRESSE

Successo interno per il Sudtirol, che alla terza giornata di campionato supera il Catanzaro con il finale di 2-0: decidono l'incontro le reti finali di Burnete (86') e Mixtur (89'). La prossima giornata, gli uomini di Possanzini - già reduci dal pareggio con il Benevento - riceveranno il Modena, mentre le Aquile di Gorgone - che alla seconda giornata erano cadute in casa del Pisa - saranno impegnate in casa contro la Carrarese.

Ok Ascoli ed Empoli

Bene anche l'Ascoli, che torna a vincere imponendosi di misura sul Benevento, rimasto in 10 al 42' dopo l'espulsione di Prisco: gara decisa dal rigore trasformato nel finale da Brunori (84'). Con lo stesso risultato si è decisa la trasferta dell'Empoli, che sul campo della Carrarese raccoglie 3 punti grazie alla rete di Popov (74').

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