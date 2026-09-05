Sudtirol e Ascoli corrono, l’Empoli rincorre: cadono Catanzaro e Benevento

Successo interno per il Sudtirol, che alla terza giornata di campionato supera il Catanzaro con il finale di 2-0: decidono l'incontro le reti finali di Burnete (86') e Mixtur (89'). La prossima giornata, gli uomini di Possanzini - già reduci dal pareggio con il Benevento - riceveranno il Modena, mentre le Aquile di Gorgone - che alla seconda giornata erano cadute in casa del Pisa - saranno impegnate in casa contro la Carrarese.