Malore in campo per Bozhinov e partita interrotta, paura in Serie B: cosa è successo

Bozhinov portato via in barella
Dopo i primi interventi dei sanitari, Bozhinov è stato trasportato fuori dallo stadio in barella, accompagnato dagli applausi del pubblico. Il direttore di gara si è quindi confrontato con i giocatori e, di comune accordo con le due squadre, ha disposto la sospensione momentanea della partita. Il Pisa ha successivamente fatto sapere che il difensore è stato trasportato in ospedale per accertamenti e che non ha mai perso conoscenza.
Cosa ha avuto e come sta
Gli accertamenti hanno fornito un quadro rassicurante. Bozhinov ha avuto una crisi dovuta alla disidratazione, con un principio di convulsioni, ma le sue condizioni sono progressivamente migliorate in ospedale. Una volta ricevute rassicurazioni sullo stato di salute del giocatore, è stato possibile riprendere la partita. Juve Stabia-Pisa è così ricominciata alle 16:30, dopo cinque minuti concessi alle due squadre per il riscaldamento.