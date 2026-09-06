Malore in campo per Bozhinov e partita interrotta, paura in Serie B: cosa è successo

Tanta paura sul finire del primo tempo di Juve Stabia-Pisa: il difensore nerazzurro Rosen Bozhinov ha accusato un malore al 40' ed è rimasto a terra. Immediata la reazione dei calciatori in campo, che hanno richiamato l’attenzione dell’arbitro Calzavara. Il direttore di gara ha autorizzato l’ingresso dei soccorsi, facendo scattare immediatamente i momenti di apprensione allo stadio.

Bozhinov portato via in barella

Dopo i primi interventi dei sanitari, Bozhinov è stato trasportato fuori dallo stadio in barella, accompagnato dagli applausi del pubblico. Il direttore di gara si è quindi confrontato con i giocatori e, di comune accordo con le due squadre, ha disposto la sospensione momentanea della partita. Il Pisa ha successivamente fatto sapere che il difensore è stato trasportato in ospedale per accertamenti e che non ha mai perso conoscenza.