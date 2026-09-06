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Malore in campo per Bozhinov e partita interrotta, paura in Serie B: cosa è successo

Attimi di grande paura durante Juve Stabia-Pisa: come sta il difensore e la decisione della Lega sul match
2 min
Bozhinovmalore
Malore in campo per Bozhinov e partita interrotta, paura in Serie B: cosa è successo
Tanta paura sul finire del primo tempo di Juve Stabia-Pisa: il difensore nerazzurro Rosen Bozhinov ha accusato un malore al 40' ed è rimasto a terra. Immediata la reazione dei calciatori in campo, che hanno richiamato l’attenzione dell’arbitro Calzavara. Il direttore di gara ha autorizzato l’ingresso dei soccorsi, facendo scattare immediatamente i momenti di apprensione allo stadio.

Bozhinov portato via in barella

Dopo i primi interventi dei sanitari, Bozhinov è stato trasportato fuori dallo stadio in barella, accompagnato dagli applausi del pubblico. Il direttore di gara si è quindi confrontato con i giocatori e, di comune accordo con le due squadre, ha disposto la sospensione momentanea della partita. Il Pisa ha successivamente fatto sapere che il difensore è stato trasportato in ospedale per accertamenti e che non ha mai perso conoscenza

 

 

Cosa ha avuto e come sta

Gli accertamenti hanno fornito un quadro rassicurante. Bozhinov ha avuto una crisi dovuta alla disidratazione, con un principio di convulsioni, ma le sue condizioni sono progressivamente migliorate in ospedale. Una volta ricevute rassicurazioni sullo stato di salute del giocatore, è stato possibile riprendere la partita. Juve Stabia-Pisa è così ricominciata alle 16:30, dopo cinque minuti concessi alle due squadre per il riscaldamento.

 

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