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Insigne non basta alla Sampdoria, il Palermo cala il tris: Inzaghi comanda la Serie B

Rosanero a punteggio pieno in campionato: segnano Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo. Blucerchiati sempre più nei guai con un solo punto in classifica
2 min
PalermoSampdoriaSerie B
Insigne non basta alla Sampdoria, il Palermo cala il tris: Inzaghi comanda la Serie B© Agenzia Aldo Liverani Sas

Il Palermo batte anche la Sampdoria al "Barbera" e resta da solo in testa alla classifica, a punteggio pieno, dopo le prime tre giornate. Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo firmano il successo per 3-1 dei ragazzi di Pippo Inzaghi al cospetto di una Samp alle prese con diverse assenze; di Lorenzo Insigne il gol blucerchiato. Il Palermo la sblocca alla prima vera occasione del match al 9': cross di Augello raccolto da Strefezza che con un destro al volo dal centro dell'area infila il pallone nell'angolino basso. La sua partita, però, dura soltanto 21', poi deve lasciare il campo a Vavassori, causa infortunio. Intorno alla mezz'ora doppia occasione dei rosanero per raddoppiare, entrambe non concretizzate per un soffio da Johnsen. Il 2-0 è solo rinviato e arriva al 33' grazie al solito Pohjanpalo che si ritrova il pallone tra i piedi in mezzo all'area, si gira e batte Vindhal da distanza ravvicinata.

Alla Samp non basta Insigne

Nella ripresa al 13' rischiano i rosanero: errato retropassaggio di Pierozzi, occasione d'oro per Tutino che si fionda sul pallone e va al tiro con un destro destinato all'angolino, ma è ottima la risposta di Perin che salva in angolo. Al 18' la Samp accorcia le distanze: Tutino serve Verschaeren, il belga conclude prontamente, Perin riesce a deviare il pallone sulla traversa, ma sulla respinta c'è Lorenzo Insigne che infila la sfera sotto la traversa. Al 42' il Palermo sfiora il tris: angolo di Palumbo e colpo di testa di Gabrielloni che Vindhal respinge d'istinto in tuffo. In pieno recupero arriva il 3-1 con un sinistro da fuori area di Palumbo che indirizza la palla nell'angolino in basso a destra.

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