Insigne non basta alla Sampdoria, il Palermo cala il tris: Inzaghi comanda la Serie B

Il Palermo batte anche la Sampdoria al "Barbera" e resta da solo in testa alla classifica, a punteggio pieno, dopo le prime tre giornate. Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo firmano il successo per 3-1 dei ragazzi di Pippo Inzaghi al cospetto di una Samp alle prese con diverse assenze; di Lorenzo Insigne il gol blucerchiato. Il Palermo la sblocca alla prima vera occasione del match al 9': cross di Augello raccolto da Strefezza che con un destro al volo dal centro dell'area infila il pallone nell'angolino basso. La sua partita, però, dura soltanto 21', poi deve lasciare il campo a Vavassori, causa infortunio. Intorno alla mezz'ora doppia occasione dei rosanero per raddoppiare, entrambe non concretizzate per un soffio da Johnsen. Il 2-0 è solo rinviato e arriva al 33' grazie al solito Pohjanpalo che si ritrova il pallone tra i piedi in mezzo all'area, si gira e batte Vindhal da distanza ravvicinata.