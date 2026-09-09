Guida alla 4ª giornata di Serie B. Il Palermo va ad Avellino. Chiude la Samp a Mantova  

Empoli-Arezzo, venerdì ore 19

Altro derby toscano per l’Empoli, dopo quello di Carrara, vinto nel finale, nello scorso turno, grazie a un gran colpo di testa di Bogdan Popov, il 19enne ucraino che s’era già messo in mostra all’inizio della scorsa stagione, chiusa con 5 reti. Una bella notizia per il tecnico Pagliuca che trova un’alternativa a Shpendi, opaco a Carrara ma per fortuna dell’Empoli non ceduto al mercato. Fatto sta che l’Empoli, sulla carta non superiore alla squadra che nella passata annata s’era salvata a stento, veleggia già a quota 6 punti, traguardo non pronosticabile a inizio torneo. L’Arezzo invece, sbarca al Castellani dopo il tonfo di Verona, un 5-0 che dice tutto anche se gli amaranto si sono trovati in 10 dopo 40’ per il rosso a Illanes. La squadra di Bucchi aveva fatto un interessante precampionato. Ma dopo gli ultimi risultati (prima c’era stato lo sfortunato 2-3 rimediato dal Palermo e prima ancora la vittoria di Avellino), non resta che lavorare per la salvezza che è poi il traguardo minimo di ogni neopromossa dalla C. E l’Arezzo ha i mezzi per salvarsi.

Benevento-Verona, venerdì ore 21

Inizia a farsi pesante la situazione di Floro Flores al Benevento, un solo punto in tre partite (l’1-1 in casa col Sudtirol, racimolato in extremis) e già due ko, all’esordio in casa col Modena (1-2) e nello scorso turno ad Ascoli (1-0). Serve la svolta, anche se questa non sembra la partita ideale per farla, il Verona sarebbe di un’altra categoria. A mercato chiuso, lontano dagli spifferi delle trattative, l’Hellas ha mostrato tutto il suo potenziale infliggendo nello scorso turno un 5-0 all’Arezzo (che era in 10 dal 40’). Insomma, la squadra di Baroni non balbetta più come nelle prime uscite (all’esordio aveva perso in casa dall’Ascoli, nel giorno nel quale si ricordava Bagnoli, l’allenatore dello scudetto 1985) e presto potrebbe riprendersi i galloni di seconda favorita per la promozione in A dopo il Palermo.

Pisa-Entella, venerdì ore 21

Il Pisa di Bianco è in grande ascesa, archiviato il ko dell’esordio (0-1 dal Padova) peraltro procurato da un errore del proprio portiere, Confente. Poi, solo successi: il 2-1 al Catanzaro e lo 0-3 inflitto alla Juve Stabia, nonostante lo shock per Bozhinov, svenuto durante la partita, probabilmente per una disidratazione. Dopo quel guaio e un’interruzione della gara, il Pisa è tornato in campo con la determinazione giusta, segnando le tre reti. A dimostrazione che i nerazzurri hanno fatto un buon mercato, nove acquisti che sono perlopiù giocatori in ascesa che possono dare la linfa giusta a un Pisa che, non va dimenticato, viene da una brutta retrocessione, dopo una annata di A tanto attesa dalla piazza quanto poi deludente. Ma ci sono le basi per riscattarsi al meglio in questa annata. A patto che, innanzitutto, non si fallisca un partita come questa, in cui all’Arena sbarcherà l’Entella di Chiappella che già dall’anno scorso fa una grossa fatica in trasferta: all’esordio ha perso a Bolzano (1-0) da un Sudtirol in 10 per larga parte della partita, ko bissato dalla sconfitta interna col Cesena (1-2) mentre il primo punto è arrivato solo lo scorso turno col sofferto 2-2 in rimonta col Vicenza, gol finale di Corona jr. Numeri che dicono come il pronostico è tutto per il Pisa.

Vicenza-Juve Stabia, sabato ore 15

Partita molto utile a capire che tipo di campionato potranno fare le due squadre, soprattutto il Vicenza di Gallo. I veneti erano partiti col bel 3-2 in rimonta al Catanzaro, poi sono crollati ad Avellino (3-0) e nello scorso turno si sono fatti raggiungere sul 2-2 dall’Entella a Chiavari. Per carità, il Vicenza è una neopromossa e il primo pensiero deve andare al mentenimento della categoria. Ma i biancorossi - specie dopo l’arrivo di Merkaj in avanti - potrebbero avere valori da playoff e magari proprio la Juve Stabia di De Giorgio potrà dirlo. Il club di Castellammare, ha iniziato la stagione con una penalizzazione di 2 punti per irregolarità che risalivano alla scorsa stagione. Juve Stabia che si è riportata in punteggio positivo con la vittoria di Marassi sulla Samp. Prima e dopo però, i ko di Palermo (1-0 onorevole, con rimpianti) e lo 0-3 incassato nello scorso turno dal Pisa, risultato che ha fatto scattare un primo allarme. Un altro ko a Vicenza rischierebbe di creare una situazione un po’ pesante.

Padova-Ascoli, sabato ore 15

Il tonfo di Cremona, 3-1 coi padroni di casa già avanti 2-0 dopo soli 5’, ha molto ridimensionato il Padova di Calabro che era partito bene e aveva messo in cascina 4 punti con la vittoria di Pisa (0-1 invero un po’ fortunato) e l’1-1 interno col Verona. I tre schiaffi inflitti dalla Cremonese hanno detto che, probabilmente, i biancoscudati sono distanti dalle prime forze della B. L’Ascoli di Tomei potrebbe essere una delle rivelazioni del campionato, già a 7 punti, grazie alla vittoria di Verona (1-2) nell’esordio, il pari interno con la Carrarese (1-1) e il successo in casa sul Benevento (1-0), maturato dopo l’inferiorità numerica dei campani. I bianconeri marchigiani puntano a mantenere la categoria e poi consolidarsi in B. Ma di questo passo, c’è la possibilità di vedere l’Ascoli ai playoff, anche per la spinta di una piazza carica d’entusiasmo.

Sudtirol-Modena, sabato ore 15

Ancora imbattuto il Sudtirol di Possanzini, 7 punti in classifica, grazie a due vittorie nelle partite interne (1-0 all’Entella e 2-0 al Catanzaro), inframezzate dal punto di Benevento (1-1). La squadra non si esprime ancora secondo i dettami giochisti di Possanzini ma intanto macina punti perché l’organico è di livello, c’è la possibilità di bissare i playoff che il Sudtirol conquistò nel 2023, alla sua prima apparizione in B: dopo il 6° posto in campionato, la squadra arrivò fino in semifinale (superato da Bari). Con questo organico, non è impossibile bissare quell’impresa.

Catanzaro-Carrarese, sabato ore 17.15

Allarme Catanzaro: solo sconfitte finora per i calabresi di Gorgone, con la squadra molto lontana da quella che agli ultimi playoff andò ad un passo dalla A. Ma quel Catanzaro non esiste più: la società ha incassato oltre 30 milioni dalle cessioni che potranno fare la fortuna di tanti club italiani, partendo da Cisse e arrivando a Favasuli, passando per Liberali. La sensazione però, è che l’attuale organico sia inferiore alla squadra dell’anno scorso e i risultati non possono che confermarlo. Ma con un successo sulla Carrarese, sarebbe già tutta un’altra classifica. La Carrarese di Cioffi ha finora raccolto un solo punto, peraltro in trasferta ad Ascoli (1-1), le sconfitte le ha rimediate in casa (1-2 dal Mantova all’esordio e 0-1 dall’Empoli nello scorso turno). La sensazione però, è quella che finora il club apuano abbia raccolto meno di quanto meritasse, oltre al fatto che la squadra si esprime meglio in trasferta (vedi la vittoria accarezzata ad Ascoli). Insomma, sfida incerta, chi dovesse uscirne sconfitto inizierebbe a vivere una situazione pesante.

Cesena-Cremonese, sabato ore 19.30

Diamanti - uno dei 7 allenatori esordienti in questa B - sta facendo un gran lavoro su un Cesena che ai nastri di partenza non godeva di grandi simpatie. E invece il Cavalluccio romagnolo è ancora imbattuto e ha messo insieme 5 punti, l’ultimo nel pareggio interno col Mantova che sbarcava al Manuzzi a punteggio pieno. La squadra c’è, ha valori non trascurabili e potrebbe anche fare un pensierino a quei playoff sfuggiti nella scorsa stagione. Ma attenzione alla Cremonese: con Pecchia pare tutta un’altra storia. L’allievo di Benitez aveva portato in A i grigiorossi nel 2022, ha ereditato da Giampaolo una squadra ancora a zero e all’esordio ha travolto 3-1 il Padova, portandosi sul 2-0 già dopo soli 5’. Una prova che dice come la Cremonese possa effettivamente essere la terza forza del campionato, dietro a Palermo e Verona, come si pronosticava ai nastri di partenza.

Avellino-Palermo, domenica ore 15

La partita, pur importante, passa in secondo piano dopo la notizia che l’Avellino sta lavorando per portare in Irpinia il trequartista colombiano James Rodriguez, 35 anni, già stella mondiale di prima grandezza che nobiliterebbe la seconda serie italiana, attualmente disoccupato dopo aver chiuso la sua esperienza negli Usa, in Mls e e dopo un buon Mondiale. Troverebbe una squadra in buona crescita: l’Avellino di Nesta, dopo la falsa partenza (1-2 dall’Arezzo), ha raccolto due vittorie convincenti, il 3-0 al Vicenza e il colpo (0-1) di Modena dello scorso turno. Insomma, dovrà stare attento il Palermo di Inzaghi che sbarcherà al Partenio-Lombardi a punteggio pieno e da capolista solitaria della B: erano 62 anni che il Palermo non vinceva le prime tre partite di campionato. Inoltre sono già andati a segno 6 marcatori diversi (dato unico in questa B) e nelle partite casalinghe, tra campionato e Coppa Italia, al Barbera si sono visti già oltre 120mila spettatori. Insomma, numeri da A, anche perché la squadra, rispetto alle precedenti deludenti annate, ha una rosa più profonda e gioca un calcio più coraggioso. Però, i tre successi su Juve Stabia, Arezzo e Sampdoria, sono sempre stati almeno un po’ sofferti. Dunque sì, il Palermo è la più forte. Ma la A dovrà comunque sudarsela.

Mantova-Sampdoria, domenica ore 17.15

Il Mantova di Modesto potrebbe proprio essere la mina vagante della B, è a -2 dalla capolista Palermo, grazie ai 7 punti raccolti col successo di Carrara all’esordio (1-2), bissato dalla vittoria netta sull’Empoli (3-1), a cui ha fatto seguito il buon punto di Cesena (1-1 passando in vantaggio per primi). Trascinatore è grande protagonista è il trequartista Francesco Ruocco, 25 anni, sempre a segno in tutte le partite ufficiali del Mantova in questa stagione, dunque 5 reti, 2+3, considerate anche quelle di Coppa Italia, col Mantova qualificato per il terzo turno dopo la storica vittoria sull’Olimpico alla Lazio. Già si segnalano grandi manovre di mercato su di lui, Ruocco potrebbe essere un bocconcino prelibato della sessione di gennaio. Insomma, la Samp che sbarcherà al Martelli con qualche problema di troppo, dovrà stare particolarmente attenta. I blucerchiati di Corradi hanno un solo punto, racimolato nell’esordio di Cesena contro una squadra in inferiorità numerica. Poi è arrivato il ko interno con la Juve Stabia (determinato da un errore del portiere Vindahl), seguito dal 3-1 incassato dal Palermo, partita più aperta di quanto dica il risultato, visto che i siciliani hanno segnato il terzo gol soltanto nel recupero. Ma i problemi per Corradi non mancano: basta guardare la lunga lista d’indisponibili. Perché non c’è dubbio, la nuova Samp è fondata su nomi importanti ed è stato un bel segnale vedere Insigne titolare a Palermo e capace di segnare il suo primo gol in blucerchiato. Però sulla tenuta fisica di questi colpi ci sono molti dubbi, come l’infermeria piena già dimostra. E dunque, anche quest’anno, non va esclusa l’ennesima annata tribolata per i colori blucerchiati (che si meriterebbero ben altro).