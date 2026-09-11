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Serie B: Benevento-Verona su Dazn anche in modalità gratuita

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita
2 min
dazn serie b
Serie B: Benevento-Verona su Dazn anche in modalità gratuita© LAPRESSE
TORINO - Concluse le prime tre giornate di campionato, la Serie BKT torna oggi in campo con tre match: Empoli-Arezzo alle 19.00, Pisa-Virtus-Entella alle 21.00 e, alla stessa ora, la sfida tra Benevento e Hellas Verona, disponibile su Dazn anche in modalità gratuita. Lo scontro rappresenta un passaggio già significativo per le due formazioni. Da un lato, il Benevento di Antonio Floro Flores che, attualmente a quota un punto in classifica, va a caccia del primo successo stagionale per riscattarsi davanti al proprio pubblico. Dall'altro lato, l'Hellas Verona di Marco Baroni arriva al Ciro Vigorito con l'obiettivo di dare continuità al proprio inizio di stagione: forte dei 4 punti raccolti e del netto 5-0 rifilato all'Arezzo nell'ultimo turno, la formazione gialloblù cerca una conferma esterna.

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.

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