Empoli sconfitto in casa dall'Arezzo: Curto espulso, decide un autogol di Romagnoli

EMPOLI - Si alza il sipario sulla 4ª giornata di Serie B con l'Arezzo che sbanca il Castellani prendendosi il derby toscano in casa dell'Empoli. Gli amaranto di Bucchi risorgono dopo le ultime due sconfitte consecutive, pesante la più recente a Verona per 5-0, e conquistano 3 punti preziosi. Nella prima metà della frazione nessun entusiasmo, poi crescono poi i padroni di casa che vanno vicini al gol per tre volte con Saporiti, Shpendi e Ceesay. L'Empoli sembra poter mettere i presupposti per il vantaggio, ma al 45', un brutto fallo di Curto, dopo revisione al Var, viene valutato da cartellino rosso diretto. L'Arezzo inizia la ripresa in superiorità numerica e va subito vicina al vantaggio con la traversa di Shaka Mawuli, continua a spingere e al 71' Seghetti ha un gran riflesso sul colpo di testa di Ionita. Al 75' gli amaranto passano: cross dalla sinistra, Seghetti respinge su Romagnoli confezionando un rocambolesco autogol. Mancuso pochi secondi dopo sfiora il raddoppio, l'Empoli al 90' ha un ultimo sussulto con Belardinelli che con una deviazione ravvicinata sbatte sulla traversa, ma termina 0-1. Festa Arezzo, rimpianti per l'Empoli che torna a perdere.
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