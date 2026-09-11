Empoli sconfitto in casa dall'Arezzo: Curto espulso, decide un autogol di Romagnoli

. Gli amaranto dirisorgono dopo le ultime due sconfitte consecutive, pesante la più recente a Verona per 5-0, e conquistano 3 punti preziosi. Nella prima metà della frazione nessun entusiasmo, poi crescono poi i padroni di casa che vanno vicini al gol per tre volte conL'Empoli sembra poter mettere i presupposti per il vantaggio,. L'Arezzo inizia la ripresa in superiorità numerica e va subito vicina al vantaggio con la traversa di Shaka Mawuli, continua a spingere e al 71' Seghetti ha un gran riflesso sul colpo di testa di Ionita.Mancuso pochi secondi dopo sfiora il raddoppio,Festa Arezzo, rimpianti per l'Empoli che torna a perdere.



