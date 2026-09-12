Collocolo e Bonazzoli salvano la Cremonese di Licina. Ascoli ko, bene Catanzaro. Pari Sudtirol

Non un pareggio qualunque quello della Cremonese, che sul campo del Cesena risponde alla doppietta di Shpendi (22', 59' rig.) con Collocolo (75') e Bonazzoli (80'): 2-2 il finale al Manuzzi. Un risultato che risparmia ai grigiorossi la terza sconfitta nelle prime quattro di campionato e che segue inoltre l'esordio vincente di Pecchia, tornato il 2 settembre scorso subentrando all'esonerato Giampaolo. La prossima giornata, Licina e compagni - l'ex Juve già protagonista del successo in Coppa Italia contro il Parma è partito titolare anche in questa occasione - riceveranno la Virtus Entella (19/09), mentre i cavallucci affronteranno la Juve Stabia in trasferta (18/09).
Serie B, 4ª giornata: gli altri risultati
Tra gli altri risultati di giornata, il Sudtirol vanifica nel finale il vantaggio dell'ex Next Gen Okoro (35'), subendo la rete del Modena firmata Ambrosino (88'), a segno per il definitivo 1-1. Con lo stesso risultato termina anche la gara tra Vicenza e Juve Stabia: reti di Corazza (52') e Di Nardo (78'). Prima sconfitta in campionato per l'Ascoli che sul campo del Padova si arrende alla rete di Galazzi (63'). Infine, il Catanzaro supera in casa la Carrarese grazie alla rete finale di Iemmello (83').