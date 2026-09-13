Mantova, battuta anche la Samp e vetta della Serie B conquistata. Pari tra Palermo e Avellino

Il Mantova di Modesto continua a macinare punti e risultati utili in quest'inizio di Serie B. Il club biancorosso, dopo aver pareggiato l'ultima gara contro il Cesena per 1-1, dà seguito alle due vittorie raccolte contro Carrarese ed Empoli alle prime due giornate, portando a casa altri tre punti contro la Sampdoria. A sbloccare il match odierno contro il club ligure è il solito Ruocco, autore finora di cinque gol in stagione - 4 dei quali in campionato che gli valgono il momentaneo secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Shpendi -, mentre a firmare il gol del raddoppio è stato Longonda. La Samp non è riuscita ad entrare in partita, costretta quindi a raccogliere la terza sconfitta consecutiva e l'ultimo posto in classifica.
Palermo, al Partenio solo un pari contro l'Avellino
Il club rosanero viene raggiunto in classifica dal Mantova, dopo aver mancato la quarta vittoria consecutiva in campionato al Partenio contro l'Avellino. A sbloccare la gara al 60' sono i padroni di casa, con l'ex Serie A Cheddira, con i rosanero che si rimettono subito in carreggiata con il gol del pari di Johnsen. Il risultato non cambierà più nonostante i tentativi da una parte e dall'altra per provare a vincere un match serratissimo. La squadra di Inzaghi resta al secondo posto in classifica a quota 10 punti, mentre l'Avellino di Nesta ottiene il primo pareggio stagionale - così come il Palermo - dopo due vittorie e una sconfitta: 7 punti totali per la squadra campana.