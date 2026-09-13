Mantova, battuta anche la Samp e vetta della Serie B conquistata. Pari tra Palermo e Avellino

Il Mantova di Modesto continua a macinare punti e risultati utili in quest'inizio di Serie B. Il club biancorosso, dopo aver pareggiato l'ultima gara contro il Cesena per 1-1, dà seguito alle due vittorie raccolte contro Carrarese ed Empoli alle prime due giornate, portando a casa altri tre punti contro la Sampdoria. A sbloccare il match odierno contro il club ligure è il solito Ruocco, autore finora di cinque gol in stagione - 4 dei quali in campionato che gli valgono il momentaneo secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Shpendi -, mentre a firmare il gol del raddoppio è stato Longonda. La Samp non è riuscita ad entrare in partita, costretta quindi a raccogliere la terza sconfitta consecutiva e l'ultimo posto in classifica.