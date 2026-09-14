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Il Verona sbanda e alle porte c’è il derby col Vicenza

Dopo il tonfo di Benevento, gialloblù con soli 4 punti: non sembra proprio una delle big del campionato
Sandro Benedetti
1 min
VeronaVicenzaBenevento
Il Verona sbanda e alle porte c’è il derby col Vicenza© LAPRESSE

VERONA - Un tonfo fragoroso, di quelli che riecheggiano e fanno male. La Serie B restituisce la sua amara e ruvida realtà a un Hellas Verona apparso ancora troppo fragile, presuntuoso e disunito.

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