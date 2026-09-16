Come vola Shpendi a Cesena!

Nell’estate del 2023, i gemelli italo-albanesi Shpendi, Cristian e Stiven, si dividevano . Da tempo erano considerati i gioielli del sempre florido vivaio del Cesena. E quando Stiven partì per Empoli, in Romagna si commentò: «Siamo riusciti a tenerci quello un po’ più buono dell’altro». Passano più di tre anni e quella previsione parrebbe azzeccata. In questa B, per Stiven ad Empoli, 4 presenze, 1 gol e 282’ giocati. Cristian invece, da Cesena, vola in vetta alla classifica cannonieri della categoria: 4 partite, 5 gol in 334’ giocati, cioé va a segno ogni 67’. Poi, probabilmente, il duello in famiglia è destinato ad accendersi, come nella scorsa annata, quando Cristian chiuse a Cesena con 12 reti e 5 assist in 37 uscite, mentre Stiven a Empoli si spingeva a 15 con 2 assist in 35 gare, a dimostrazione che, probabilmente, il dibattito su chi è più forte tra i due Shpendi accompagnerà tutta la carriera di entrambi. Cristian ha avuto una maturazione più graduale perché non se ne è mai andato da Cesena, che contribuì a portare in B nel 2024 con vagonate di gol. Stiven invece, quando passò dalla C all’A dell’Empoli, di fatto perse una stagione perché era proiibitivo per lui trovare spazio nella massima serie. E dunque forse oggi Cristian appare più leader di Stiven, a Cesena ormai lo è, ruolo più difficile da ricoprire da suo fratello nell’Empoli.

Cristian Shpendi, il momento d’oro e il possibile addio al Cesena

Di sicuro, da almeno un mese, è il grande momento di Cristian Shpendi, giocatore ormai pronto per il grande salto verso i campionati che contano. Nelle ultime battute del calciomercato estivo, pareva tutto fatto per il suo passaggio alla Cremonese per circa 4 milioni. Il club grigiorosso del cavalier Arvedi, ancor prima che iniziasse ufficialmente il mercato, s’era già presentato a Cesena per acquistare l’altro grande talento del Cesena, il centrocampista Tommaso Berti, 22 anni. Cessione fondamentale per le casse non proprio floride del club romagnolo. Che, probabilmente, avrebbero bisogno anche di qualche milioncino da ricavarsi dalla cessione di Cristian. E appunto, a fine agosto pareva tutto fatto, poi non è andato in porto l’incastro di un giro di bomber e Shpendi ha iniziato la stagione a Cesena. Ma che la chiuda anche in Romagna, è tutto da vedersi. Perché questo avvio boom di stagione, col Cesena ancora imbattuto e Diamanti, da tecnico esordiente, che si mostra tra i migliori dei 7 allenatori che in questa annata debuttano in B, sono tutti fattori che stanno facendo molto bene alla crescita di Shpendi. Però, vista anche la situazione economica del Cesena, difficile pensare che possa essere ancora in Romagna al termine della prossima finestra di mercato.

Shpendi, dalla Serie A alla Championship: il futuro del bomber del Cesena

Solo che stavolta, potrebbe non esserci soltanto la Cremonese a volerlo. Ma, andando di questo passo, anche il grande calcio che conta. Non solo la Serie A, di media fascia, come la Fiorentina che a suo tempo lo corteggiò a lungo. Non va esclusa, ad esempio, la Championship: da parecchio tempo la B inglese segue con attenzione Cristian e un suo sbarco in Inghilterra va preso in considerazione, anche perché la Championship è un campionato molto florido, con ingaggi che, nei club più importanti che lottano per andare in Premier League, si può guadagnare anche come in una Serie A media. Il tutto però, a patto che Cristian continui su questi livelli, senza certe pause del passato, come nel primo anno di B, quando dopo un gran girone d’andata si “piantò” nel ritorno, allontanando eventuali compratori. Stavolta bisogna continuare a darci dentro, a iniziare da venerdì, quando nell’anticipo della 5ª giornata, il Cesena sarà di scena in casa della Juve Stabia, partita che può dire molto delle potenzialità del Cavalluccio romagnolo.