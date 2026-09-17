Guida alla 5ª giornata di B: Palermo, esame Padova. Samp: c’è il Catanzaro

Juve Stabia-Cesena, venerdì ore 20.30

La Juve Stabia di De Giorgio è terzultima con 2 punti ma non va dimenticato il -2 in classifica con cui i campani hanno iniziato la stagione per irregolarità risalenti alla passata annata. Dunque avrebbero raccolto quanto Benevento, Entella, Cremonese e Verona, quindi non è il caso di fare troppi drammi. Certo, la squadra potrebbe (o dovrebbe) essere inferiore a quelle che nelle ultime due stagioni ha disputato i playoff. Ma i mezzi per salvarsi dovrebbero esserci tutti, come ha confermato il prezioso 1-1 raccolto nello scorso turno a Vicenza, col pari siglato da bomber Di Nardo su rigore, da cui possono arrivare tante altre reti importanti. Ma occhio al Cesena di Diamanti, ancora imbattuto e tra le più belle rivelazioni di questo inizio di stagione. Diamanti, assieme a Tomei dell’Ascoli, è il tecnico esordiente in B più da seguire (e quest’anno i deb sono ben 7), propone un 4-3-3 molto interessante che esalta la vena di Cristian Shpendi, già capo cannoniere della B con 5 reti. Non sarà semplice tenerlo al mercato di gennaio, considerato che l’italo-albanese, nelle ultime battute della sessione estiva, era stato di fatto giù venduto alla Cremonese per circa 4 milioni, affare poi saltato perché non s’è realizzato un giro di bomber che avrebbe dovuto coinvolgere anche Shpendi. Il quale, se continua così, a gennaio potrebbe avere ben altri corteggiatori, da quella Serie A che già in passato l’aveva cercato (Fiorentina, soprattutto). Ma chissà, un successo a Castellammare porterebbe il Cavalluccio romagnolo parecchio in alto. E con un’ottima classifica, magari a Cesena, s’inizierebbero a fare altri discorsi, meno legati al sacrificio dei gioielli di casa per dare respiro alle casse del club.

Carrarese-Benevento, sabato ore 15

Nello scorsa uscita, sembra essere decollato il Benevento di Floro Flores che nelle prime tre gare da neopromossa aveva pagato lo scotto della matricola e collezionato un solo punto (sofferto pari interno col Sudtirol). Poi però, nello scorso turno è arrivato l’indiscutibile 3-1 inflitto al Verona che dovrebbe essere una corazzata, risultato che può schiudere alla Strega tutt’altra stagione, i fantasmi delle prime giornate sembrano scacciati. Ma attenzione alla Carrarese, squadra con l’acqua alla gola, visto che è sul fondo, con un solo punto, assieme alla Sampdoria. Gli apuani di Cioffi in casa sono già stati battuti da Empoli e Mantova, non un bel segnale non aver ancora raccolto punti dal fortino dello Stadio dei Marmi, che nelle precedenti stagioni aveva fatto vittime illustri (tipo il Venezia poi salito in A), in questi anni di B la Carrarese aveva costruito le sue salvezze con risultati interni anche eclatanti. Ma se ora Carrara diventa terra di conquista, si fa dura.

Cremonese-Entella, sabato ore 15

Da due uscite la Cremonese è sotto la guida di Pecchia, subentrato a Giampaolo. Con l’allenatore che già portò i grigiorossi in Serie A nel 2022 sono arrivati 4 punti, prima il convincente 3-1 al Padova, poi il 2-2 dello scorso turno a Cesena: Pecchia si è dichiarato più soddisfatto di questo pari per come la squadra ha reagito quando i romagnoli si sono portati sul 2-0. Però, la Cremonese che s’è vista nella prima ora di gioco, un po’ deve preoccupare perché pareva ancora stretta parente di quella in grosse difficoltà ereditata da Giampaolo. E poi attenzione all’Entella: nello scorso turno, col 4-1 ottenuto a Pisa, la squadra di Chiavari guidata da Chiappella ha ottenuto il più prestigioso risultato della sua storia in Serie B. Fra l’altro, già dalla scorsa stagione, le gare in trasferta erano storicamente il tallone d’Achille dell’Entella. Dunque i liguri adesso potrebbero trovare più fiducia nell’esprimersi fuori casa ed essere più competitivi nella lotta per la permanenza nella categoria, il trionfo dell’Arena Garibaldi potrebbe dare ai ragazzi di Chiappella una nuova carica, che in precedenza in trasferta troppe volte era mancata.

Palermo-Padova, sabato ore 15

Dopo tre vittorie di fila, nello scorso turno il Palermo ha raccolto il primo pari, 1-1 ad Avellino, risultato tutto sommato giusto, ma che brividi nel finale quando il terzo portiere Fortin ha salvato il punticino con interventi prodigiosi. E questo conferma quel che si dice sulla squadra di Inzaghi: ha la rosa più forte e completa, se anche Fortin fa la differenza. Ma il margine di vantaggio sulla concorrenza appare piuttosto ridotto e dunque la corazzata siciliana non dovrà concedersi cali, il rischio di essere risucchiati dalla concorrenza c’è, tant’è che il sorprendente Mantova ha gli stessi punti e ci vorrà un bel filotto di vittorie per provare a sgranare la classifica alle proprie spalle. Poi, per carità, al Barbera, con Inzaghi, il Palermo praticamente mai ha deluso, quasi solo vittorie. E un po’ incuriosisce quale Padova si presenterà al Barbera. Quello che nella precedente trasferta, a Cremona, ne prendeva tre, andando sotto 2-0 già dopo 5’? O quello che nello scorso turno ha battuto (1-0, Galazzi) e ridimensionato l’Ascoli di Tomei? La sensazione è che la squadra di Calabro sia ancora un mezzo cantiere, considerato che bomber Artistico non s’è ancora visto. E forse, il vero potenziale dei biancoscudati lo vedremo solo con l’ex bomber dello Spezia a pieno servizio.

Sampdoria-Catanzaro, sabato ore 17.15

Sfida da brividi, che nessuna delle due contendenti può sbagliare. La Sampdoria, ultima con un punto, salvo scossoni, sembra destinata a ripetere le ultime due desolanti stagioni (e siamo già alla quarta annata di fila dei blucerchiati in seconda serie). Sulla carta, Corradi disporrebbe di una squadra da zona playoff, visti gli illustri stranieri ingaggiati in estate. Ma il problema sono le garanzie fisiche che tali stranieri (non) danno, tutti giocatori di livello per la B che però,se si va a vedere le precedenti annate, ognuno di loro ha raccolto centinaia di giorni da indisponibili per guai fisici assortiti. Certo, c’è ancora tempo per rimediare e se col Catanzaro non dovessero arrivare i tre punti, non è neanche detto che Corradi perda la panchina: farlo fuori vorrebbe dire mettere in discussione tutte le scelte societarie e il ceo Fredberg, finora, non è sembrata persona dotata di particolare autocritica. Resta il fatto che la successiva lunga sosta (tre settimane) si presterebbe all’eventuale cambio tecnico, mettendo in preventivo che, al mercato di gennaio, come nelle precedenti due sessioni invernali, la squadra potrebbe essere rivoltata come un calzino. E a Marassi sbarcherà il Catanzaro di Gorgone che, nello scorso turno, battendo in casa la Carrarese (1-0), ha fatto i primi punti stagionali, lasciando l’ultimo posto alla Samp e proprio alla Carrarese. La vittoria sugli apuani è nata da un gol di re Pietro Iemmello, meravigliosamente imbeccato da Pafundi. E per il fu pupillo del ct Mancini, sarà una partita molto particolare. Pafundi, nella scorsa stagione alla Samp, era andato piuttosto male, al punto che non pareva più spendibile per la piazza genovese. Ora però, a Catanzaro si sta vedendo tutto un altro giocatore (al netto di qualche problemino fisico di troppo), al punto che ora lo si considera al livello di Liberali che, da trequartista come Pafundi, lo scorso anno a Catanzaro aveva incantato, meritandosi poi un posto nel Como che fa la Champions. Insomma, vuoi vedere che Pafundi sta sbocciando? E sarebbe solo che naturale, visto che ha giusto 20 anni. Il problema, semmai, era stato chiamarlo in Nazionale a 16 anni (quando Messi ci era arrivato a 18…), creando sul ragazzo false aspettative che hanno finito per complicarne l’ascesa. Ma adesso, per il bene del calcio italiano, potrebbe essere tutto alle spalle.

Ascoli-Avellino, sabato ore 19.30

Nello scorso turno, con l’1-0 subito a Padova, l’Ascoli di Tomei ha incassato la prima sconfitta in campionato. Poco male, la squadra c’è, gioca ed è spinta dal grande entusiasmo della tifoseria, capace di portare al record di abbonamenti dell’Ascoli in Serie B e questo probabilmente è l’asset più importante del club marchigiano. Però i bianconeri sono chiamati a una prova più convincente di quella di Padova, tanto più che al Del Duca potrebbe presentarsi un Avellino assai temibile. I lupi irpini nella precedente trasferta, anche con un pizzico di fortuna, s’erano imposti a Modena (che arrivava a quella partita a punteggio pieno). Poi, nello scorso turno, hanno pareggiato in casa col super Palermo, col rimpianto irpino di aver avuto le occasioni per vincerla nel finale. Insomma, occhio alla squadra di Nesta perché sembra proprio in rampa di lancio e tornare da Ascoli con un risultato importante, potrebbe poi dare la carica giusta per stupire ancora di più.

Arezzo-Sudtirol, domenica ore 15

Nello scorso turno, bella risposta dell’Arezzo di Bucchi che veniva da due ko di fila (peraltro con Verona e Palermo) ed è andato a vincere il derby toscano a Empoli, anche con una botta di fortuna, visto che la rete che ha fatto la differenza è stata un’autorete sfortunata di Romagnoli. Ma comunque, ritrovarsi con 6 punti dopo 4 uscite, per una neopromossa è già un buon bottino, battere il Sudtirol renderebbe la classifica assai lusinghiera. Ma attenzione agli altoatesini di Possanzini che non a caso sono i primi inseguitori della due squadre in vetta (Mantova e Palermo) che inseguono a -2. Lo diciamo da tempo: dopo un ottimo mercato, questo Sudtirol può ripercorrere quello che fece la B per la prima volta nel 2022/23, chiuse al 6° posto in campionato e ai playoff si spinse fino in semifinale. E pensare che i punti, perlopiù, stanno arrivando senza che la squadra abbia ancora ben recepito i dettami “giochisti” di Possanzini. E dunque attenzione, perché quando il Sudtirol raggiungerà il top, in Alto Adige potremmo vederne delle belle.

Verona-Vicenza, domenica ore 15

Il derby veneto arriva in un momento delicato per il Verona di Baroni, stracciato venerdì scorso a Benevento (3-1). Un ko che ha riproposto i dubbi sulla reale consistenza dell’Hellas, che già alla prima giornata s’era fatta sorprendere in casa dall’Ascoli (1-2). Gli scaligeri, insomma, in teoria dovrebbero essere la seconda forza del campionato dietro al Palermo. Ma faticano assai a dimostrarlo. La piazza è abbastanza in subbuglio e fallire il derby veneto con Vicenza, potrebbe portare anche all’allontanamento di Baroni, la sua stagione all’Hellas inizia a somigliare a quella fallimentare vissuta un anno fa in A al Torino. E il Vicenza di Gallo? Probabilmente potrebbe fare di più, e magari la partitona se la terrà proprio per il derby. Resta il fatto che, dopo il bell’esordio, col 3-2 al Catanzaro in rimonta, la squadra non ha più vinto, raccogliendo risultati non proprio eclatanti: il 3-0 incassato ad Avellino, i pari di Chiavari con l’Entella (2-2) e nello scorso turno al Menti con la Juve Stabia, in entrambi i casi i biancorossi sono stati rimontati. Insomma, si può e si deve dare di più.

Mantova-Pisa, domenica ore 17.15

Il Mantova di Modesto è la squadra del momento, prima con gli stessi punti della corazzata Palermo, ancora imbattuta dopo aver messo insieme tre vittorie e un pari. Il mattatore è il trequartista Francesco Ruocco, 25 anni, sempre a segno nelle 6 partite ufficiali dei lombardi (due di Coppa Italia) per un totale di 6 reti che fanno sognare il popolo mantovano, assente dalla Serie A dal 1972. Il Pisa, dopo lo sfortunato esordio col Padova (0-1), sembrava aver risolto i suoi problemi coi successi su Catanzaro (2-1) e Juve Stabia (0-3). La squadra di Bianco pareva proprio avviata verso il vertice, quando è arrivato l’impronosticabile tonfo con l’Entella (1-4) che rischia di levare certezze ai nerazzurri. Serve l’immediato riscatto, anche se al Martelli, sarà dura per tutti.

Modena-Empoli, domenica ore 19.30

Probabilmente, il Modena di Galloppa è la squadra che ha raccolto meno, in rapporto a quel che produce. Per dire, nell’unica sconfitta, lo 0-1 incassato dall’Avellino due turni fa, i Canarini avevano colto tre traverse. Comunque è un avvio di stagione soddisfacente, 7 punti e 6° posto non sono certo da buttare, considerato il cambio di mentalità, più giochista, che la società ha voluto imprimere alla squadra, passando da Sottil a Galloppa. E quindi, si possono replicare i playoff conquistati nella scorsa stagione e arrivarci proponendo un calcio più sbarazzino dovrebbe essere anche più piacevole. Parecchio altalenante l’Empoli di Pagliuca. Alla prima giornata, in inferiorità numerica, metteva sotto una big come la Cremonese. Poi perdeva 3-1 a Mantova ma si riscattava vincendo di misura a Carrara. Squadra dunque pronta al decollo? Macché, è arrivato il ko interno nel derby con l’Arezzo, ancora una volta in inferiorità numerica e per di più su autogol di Romagnoli. Comunque, per il valore della squadra, non è male arrivare alla 5ª giornata con già 6 punti in cascina: non sono pochi, ripensando alla scorsa tribolata annata, quando l’Empoli, con un girone di ritorno desolante, rischiò seriamente la C.