Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Stabia Cesena su Dazn anche in modalità gratuita

Il match del “Menti" sarà visibile pure per i non abbonati: tutte le informazioni
2 min
DaznCesenajuvestabia
Juve-Stabia Cesena su Dazn anche in modalità gratuita© LAPRESSE

Sarà la sfida tra Juve Stabia e Cesena (nella foto il bomber Cristian Shpendi) a inaugurare la quinta giornata di Serie B. Con calcio di inizio alle 20.30 di venerdì 18 settembre, la sfida del Romeo Menti verrà trasmessa su Dazn anche in modalità gratuita. Reduce dal pareggio per 1-1 contro il Vicenza e ferma a due punti in classifica, la Juve Stabia ospiterà il Cesena di Alino Diamanti, ottavo in classifica, che arriva al Menti dopo aver conquistato due punti in due partite. Con nessun 0-0 registrato nelle prime 4 giornate, la Serie B si conferma un campionato avvincente e imprevedibile in grado di appassionare e sorprendere con talenti, in campo e in panchina, che hanno militato nei migliori campionati nazionali e internazionali e giovani promesse impegnate a emergere con un unico obiettivo: conquistare la Serie A. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita. Per seguire la Serie B, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle tre partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal Betclic, la FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS