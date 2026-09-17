Juve-Stabia Cesena su Dazn anche in modalità gratuita

Sarà la sfida tra Juve Stabia e Cesena (nella foto il bomber Cristian Shpendi) a inaugurare la quinta giornata di Serie B. Con calcio di inizio alle 20.30 di venerdì 18 settembre, la sfida del Romeo Menti verrà trasmessa su Dazn anche in modalità gratuita. Reduce dal pareggio per 1-1 contro il Vicenza e ferma a due punti in classifica, la Juve Stabia ospiterà il Cesena di Alino Diamanti, ottavo in classifica, che arriva al Menti dopo aver conquistato due punti in due partite. Con nessun 0-0 registrato nelle prime 4 giornate, la Serie B si conferma un campionato avvincente e imprevedibile in grado di appassionare e sorprendere con talenti, in campo e in panchina, che hanno militato nei migliori campionati nazionali e internazionali e giovani promesse impegnate a emergere con un unico obiettivo: conquistare la Serie A. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita. Per seguire la Serie B, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle tre partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal Betclic, la FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.