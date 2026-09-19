La Cremonese targata Pecchia resta imbattuta, ma allo Zini compie un giro a vuoto con la Virtus Entella : un pareggio senza reti che muove la classifica senza rilanciarla e ripropone alcuni difetti già visti in precedenza con Giampaolo. Il punto va bene a entrambe le formazioni per la gara povera di contenuti vista allo Zini. Primo tempo soporifero e avaro di azioni. La Cremonese va al tiro due volte: al 10' con Gerli e al 40' con Bonazzoli ma Del Frate è ben appostato e para. La Virtus Entella non arriva mai dalle parti di Agazzi che spegne con una presa sicura un tiro di Di Mario allo scadere della prima frazione. Per il resto i grigiorossi non danno l'impressione di poter cambiare passo contro un avversario chiuso che sfrutta alcuni errori in disimpegno per farsi pericoloso. La ripresa appare più vivace e si apre con un tiro ravvicinato di Guiu respinto da agazzi, poi Baschirotto perde un pallone da ultimo uomo e Franzoni si invola verso la porta ma invece di calciare cerca malamente Cuppone sprecando l'occasione. Risponde la Cremonese con un diagonale di Berti parato e un tiro di Nasti di poco alto e un tiro angolato ma fiacco di Vogliacco da fuori area. Al 24' iniziativa di Gerli che penetra in area e calcia, la palla è deviata sul palo e sulla respinta Bonazzoli calcia alto da due passi. Finale di gara complicato per la Cremonese che terminati i cambi resta in dieci per i crampi che mettono ko Vogliacco. Un po' anonima la prestazione dell' ex Juventus Adin Licina , che non ha inciso nel corso della gara.

Palermo, vittoria in rimonta sul Padova

Il Palermo non brilla ma batte il Padova 2-1 in rimonta e può godersi la doppia prima sosta di campionato. La quarta vittoria in cinque giornate porta la firma di Dominic Vavassori, autore di una grande prestazione condita da una doppietta, in entrambi i casi su assist di Johnsen. Buona la prova del Padova, soprattutto nel primo tempo, al cospetto di un avversario tecnicamente più che dotato. I veneti partono decisamente meglio e dopo 7' sbloccano meritatamente il match con un sinistro da centro area di Pastina, su assist di Moro, che infila il pallone nell'angolino; la rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dopo la revisione del Var. I biancoscudati fanno sul serio e sfiorano il raddoppio al 17' con Moro che si presenta davanti alla porta; provvidenziale il salvataggio di Augello. Al 19' il primo squillo del Palermo con un diagonale di Vavassori, respinto con i piedi da un ottimo Sorrentino. Il pareggio arriva al 44' con Vavassori che su assist di Johnsen, infila il portiere avversario con un piatto destro. I sei minuti di recupero sono pirotecnici: il Palermo sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Segre salvato sulla linea. Al 38' della ripresa, su assist di Johnsen con tanto di stop di tacco e conclusione vincente di sinistro, arriva la doppietta di Vavassori. Il Padova resta in dieci per l'espulsione di Carissoni al 46', reo di aver fermato fallosamente il solito Vavassori lanciato a rete.

Benevento, vittoria in casa della Carrarese

Continua ad essere terra di conquista lo stadio dei Marmi con la timida Carrarese che perde anche col Benevento dopo i ko con Mantova ed Empoli. Decide una rete rocambolesca di Prisco, subentrato da appena nove minuti e che, al 20° della ripresa, dalla distanza, indovina un tiro che a mo di flipper sbatte sui due pali e poi carambola in rete. Un minuto prima Topalovic si era divorato il gol del vantaggio per la Carrarese tirando addosso al portiere Vannucchi da due metri. Poi a otto minuti dalla fine l'ex Cherubini in contropiede ha fallito il raddoppio sparando sul palo a tu per tu con Pizzignacco. Poche le azioni da gol nel primo tempo con la Carrarese che ha preferito giocare di rimessa lasciando l'iniziativa al Benevento.