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Mosquera ribalta il Vicenza in 2': il derby va al Verona. Poker Sudtirol ad Arezzo

Sblocca Rauti al 58', la rimonta Hellas porta la firma del colombiano tra il 74' e il 76'. Toscani ko 4-1 in casa
1 min
Mosquera ribalta il Vicenza in 2': il derby va al Verona. Poker Sudtirol ad Arezzo© FOTO MOSCA

L'Hellas Verona conquista il derby contro il Vicenza imponendosi in rimonta per 2-1 al Bentegodi. Dopo una prima frazione bloccata, a sbloccare la gara al 58' sono i biancorossi guidati da Stefano Gallo grazie alla rete di Rauti su assist di Caferri. La reazione degli uomini di Marco Baroni non si fa attendere e porta la firma di Mosquera, autore di una micidiale doppietta tra il 74' e il 76' che ribalta completamente la contesa. Per il Vicenza sfuma così la seconda vittoria stagionale dopo un periodo opaco fatto di due pareggi e una sconfitta, mentre i gialloblù ritrovano il sorriso centrando il secondo successo casalingo consecutivo.

Poker del Sudtirol ad Arezzo

Continua a stupire il Sudtirol di Davide Possanzini, che mantiene la propria imbattibilità in campionato calando un perentorio 4-1 sul campo della neo-promossa Arezzo. Gli altoatesini sbloccano il punteggio nei recuperi del primo tempo con Ripoli (45'+1), per poi dilagare nella ripresa grazie ai centri di Lopes al 54', Mixtur al 68' e Giorgini al 79'. Il gol di Mancuso all'81' serve soltanto a rendere meno amaro il passivo per i toscani di Cristian Bucchi, incappati nel terzo ko stagionale

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