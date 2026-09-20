Mosquera ribalta il Vicenza in 2': il derby va al Verona. Poker Sudtirol ad Arezzo

L'Hellas Verona conquista il derby contro il Vicenza imponendosi in rimonta per 2-1 al Bentegodi. Dopo una prima frazione bloccata, a sbloccare la gara al 58' sono i biancorossi guidati da Stefano Gallo grazie alla rete di Rauti su assist di Caferri. La reazione degli uomini di Marco Baroni non si fa attendere e porta la firma di Mosquera, autore di una micidiale doppietta tra il 74' e il 76' che ribalta completamente la contesa. Per il Vicenza sfuma così la seconda vittoria stagionale dopo un periodo opaco fatto di due pareggi e una sconfitta, mentre i gialloblù ritrovano il sorriso centrando il secondo successo casalingo consecutivo.