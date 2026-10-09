Crollo Sampdoria, l'Avellino di Nesta cala il poker in casa: a Corradi non basta Insigne
Disastro Samp: al Partenio i blucerchiati crollano contro l'Avellino nel match terminato 4-1 contro la formazione irpina. Ai doriani sono bastati nove minuti di follia dove hanno subito ben tre reti. Partono bene i padroni di casa che dopo dodici minuti sono già avanti con Cheddira: ma i liguri reagiscono bene e il solito Insigne porta il match sull'1-1. Poi dal minuto al minuto 29 la svolta della gara: la formazione di Nesta si scatena e va in rete con Palumbo, Russo e Besaggio. Nella ripresa la Samp non reagisce e viene anche annullata la rete della manita a Biasci per un fallo commesso. In classifica l'Avellino sale a quota 10 punti e si piazza in piena zona play off. Sempre più a rischio la posizione di mister Corradi che fin qui ha solo raccimolato 4 punti stazionando in zona play out.
Vola il Brescia, Pro Vercelli ko
La giornata di Serie C si apre l'anticipo del Girone A che ha visto il Brescia battere in casa la Pro Vercelli col punteggio di 2-0. Rondinelle avanti con Valerio Crespi che al minuto 10' firma il vantaggio: gli ospiti faticano a reagire e nella ripresa arriva il gol del raddoppio con Pellegrini al minuto 77. In classifica i lombardi consolidano il secondo posto alle spalle del Cittadella salendo a quota 18 punti: la Pro Vercelli resta invece ferma a 9 punti.
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