Crollo Sampdoria, l'Avellino di Nesta cala il poker in casa: a Corradi non basta Insigne

Disastro Samp: al Partenio i blucerchiati crollano contro l'Avellino nel match terminato 4-1 contro la formazione irpina. Ai doriani sono bastati nove minuti di follia dove hanno subito ben tre reti. Partono bene i padroni di casa che dopo dodici minuti sono già avanti con Cheddira: ma i liguri reagiscono bene e il solito Insigne porta il match sull'1-1. Poi dal minuto al minuto 29 la svolta della gara: la formazione di Nesta si scatena e va in rete con Palumbo, Russo e Besaggio. Nella ripresa la Samp non reagisce e viene anche annullata la rete della manita a Biasci per un fallo commesso. In classifica l'Avellino sale a quota 10 punti e si piazza in piena zona play off. Sempre più a rischio la posizione di mister Corradi che fin qui ha solo raccimolato 4 punti stazionando in zona play out.