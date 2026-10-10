"Palermo, restiamo davanti": la carica di Inzaghi per Empoli
PALERMO - Subito un banco di prova, a cui ne seguirà un altro sempre in trasferta. Il tallone d'Achille della passata stagione adesso deve diventare un punto di forza per il Palermo capolista. La stagione scorsa, con molta probabilità, la promozione fu buttata proprio in trasferta, ora i rosanero puntano a tutt’altro rendimento. Alla partenza-bis c'è subito una partita trappola per Inzaghi, la sfida con quell'Empoli che ha cambiato allenatore (da Pagliuca a Andreoletti) per dare una sterzata alla sua stagione. E siccome quando si cambia qualcosa avviene, ecco che per il Palermo questa sfida del Castellani diventa cruciale. Anche perché arriva sette giorni prima dell'altra trasferta in casa del Mantova, dove potrebbe fare ancora più caldo. “Non voglio parlare degli altri, penso solo alla mia squadra – attacca Inzaghi -. Ho rispetto per l'Empoli, Andreoletti è molto bravo. Sappiamo che dobbiamo fare subito una grande partita, in Serie B deve essere sempre così contro chiunque. Siamo davanti a tutti, dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo fatto”. Tredici punti in cinque partite, che è già tanta roba per il Palermo. Da oggi, però, parte un ciclo verità – sei gare in 27 giorni – che potranno dire ancora di più sul futuro di una squadra che è stata costruita per vincere. La sosta è stata utile per ritrovare qualcuno, ma anche per mettere dentro qualche altro concetto tattico (Inzaghi ha insistito sul 4-3-3) che può tornare utile a partita in corsa. “Hernani e Perin sono recuperati, anche se il brasiliano è tornato prima e quindi si è allenato tutta la settimana. Perin non è ancora al 100% , viene con noi ma c’è Fortin che in ottima condizione – rivela Inzaghi -. Al di là dei singoli, mi aspetto di vedere un Palermo che stia bene. Durante la sosta non abbiamo fatto amichevoli perché in estate ne avevamo giocate tante. Abbiamo optato per allenarci e recuperare, dovevamo tirare il fiato. La squadra sta bene, c’è convinzione, spero che il campo adesso ci dia ragione”.
Pohjanpalo senza sosta
Le scelte sono fatte, l’unico dubbio in difesa a destra dove a contendersi il posto saranno i soliti Pierozzi e Cassandro. In avanti ancora il trio Johnsen-Palumbo-Vavassori alle spalle di Pohjanpalo. Il bomber è stato l’unico che non si è fermato durante la sosta, giocando quattro partite con la Finlandia, ma Inzaghi lascia capire che sarà titolare lo stesso: “Avesse fatto 90’ nell’ultima partita, allora lo avrei lasciato in panchina, ma ha giocato solo mezz’ora e quindi sta bene”. Per Inzaghi c’è anche un risorsa in più: Mazzitelli. “La sosta è stata utile per fargli mettere dentro benzina – spiega Superpippo -. È stato a lungo fermo, non è ancora al livello degli altri, dobbiamo stare attenti con lui. Ma mezz’ora ce l’ha e può già tornare utile”. Proprio come tutti gli altri e proprio come i tifosi che accompagneranno il Palermo al Castellani con un mini esodo, nonostante i biglietti per il settore ospiti siano stati messi in vendita in pochi giorni, il popolo rosanero ha risposto subito presente. E oggi la speranza è che finisca come un anno fa, quando il Palermo calò un tris al Castellani centrando la terza vittoria della sua storia a Empoli, che fu anche la prima di Inzaghi sul campo dell’Empoli. Oggi in palio c’è davvero tutto.
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