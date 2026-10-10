"Palermo, restiamo davanti": la carica di Inzaghi per Empoli

PALERMO - Subito un banco di prova, a cui ne seguirà un altro sempre in trasferta. Il tallone d'Achille della passata stagione adesso deve diventare un punto di forza per il Palermo capolista. La stagione scorsa, con molta probabilità, la promozione fu buttata proprio in trasferta, ora i rosanero puntano a tutt’altro rendimento. Alla partenza-bis c'è subito una partita trappola per Inzaghi, la sfida con quell'Empoli che ha cambiato allenatore (da Pagliuca a Andreoletti) per dare una sterzata alla sua stagione. E siccome quando si cambia qualcosa avviene, ecco che per il Palermo questa sfida del Castellani diventa cruciale. Anche perché arriva sette giorni prima dell'altra trasferta in casa del Mantova, dove potrebbe fare ancora più caldo. “Non voglio parlare degli altri, penso solo alla mia squadra – attacca Inzaghi -. Ho rispetto per l'Empoli, Andreoletti è molto bravo. Sappiamo che dobbiamo fare subito una grande partita, in Serie B deve essere sempre così contro chiunque. Siamo davanti a tutti, dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo fatto”. Tredici punti in cinque partite, che è già tanta roba per il Palermo. Da oggi, però, parte un ciclo verità – sei gare in 27 giorni – che potranno dire ancora di più sul futuro di una squadra che è stata costruita per vincere. La sosta è stata utile per ritrovare qualcuno, ma anche per mettere dentro qualche altro concetto tattico (Inzaghi ha insistito sul 4-3-3) che può tornare utile a partita in corsa. “Hernani e Perin sono recuperati, anche se il brasiliano è tornato prima e quindi si è allenato tutta la settimana. Perin non è ancora al 100% , viene con noi ma c’è Fortin che in ottima condizione – rivela Inzaghi -. Al di là dei singoli, mi aspetto di vedere un Palermo che stia bene. Durante la sosta non abbiamo fatto amichevoli perché in estate ne avevamo giocate tante. Abbiamo optato per allenarci e recuperare, dovevamo tirare il fiato. La squadra sta bene, c’è convinzione, spero che il campo adesso ci dia ragione”.