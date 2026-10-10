Il Palermo stravince ad Empoli e allunga in vetta. Solo un pari per il Sudtirol contro l'Ascoli
Il Palermo torna al meglio in campo con una vittoria pesantissima ad Empoli: la squadra di Inzaghi s'impadronisce del risultato grazie alle reti di Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen che in 15' nel secondo tempo ribaltano l'iniziale vantaggio toscano arrivato con la rete dagli undici metri di Saporiti. Popov - sempre su calcio di rigore - prova a rimettere in partita l'Empoli siglando il gol del momentaneo 2-3, ma Cassandro manda in visibilio il tifo palermitano mettendo il sigillo sui tre punti per gli ospiti. La squadra di Inzaghi si rilancia in classifica, piazzandosi in solitaria al primo posto a 4 lunghezze sul Sudtirol, che nel pomeriggio non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro l'Ascoli, con le due compagini che hanno conquistato un punto a testa piazzandosi rispettivamente a 12 ed 11 punti in classifica.
Sogna il Benevento, beffa Juve Stabia nel finale
Il Benevento di Floro Flores raccoglie la terza vittoria consecutiva in Serie B e manda ko anche il Cesena. Le reti di Siatounis e Cherubini nel finale ocnsegnano ai padroni di casa i tre punti, con i quali si portano a 10 punti in classifica in piena zona playoff. Nulla da fare per il Cesena, che dopo tre pareggi consecutivi è costretta a raccogliere la prima sconfitta in campionato. Sembrava cosa fatta la vittoria della Juve Stabia in casa della Virtus Entella dopo essersi portata in vantaggio al 57' con Di Nardo. Al 96' arriva però la beffa per le Vespe, con Corona che sigla il gol del pari definitivo. Il club campano resta dunque ancorato al penultimo posto a 2 punti in classifica, a causa dei 4 punti di penalizzazione inflitti alla squadra.
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