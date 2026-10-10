Il Palermo stravince ad Empoli e allunga in vetta. Solo un pari per il Sudtirol contro l'Ascoli

Il Palermo torna al meglio in campo con una vittoria pesantissima ad Empoli: la squadra di Inzaghi s'impadronisce del risultato grazie alle reti di Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen che in 15' nel secondo tempo ribaltano l'iniziale vantaggio toscano arrivato con la rete dagli undici metri di Saporiti. Popov - sempre su calcio di rigore - prova a rimettere in partita l'Empoli siglando il gol del momentaneo 2-3, ma Cassandro manda in visibilio il tifo palermitano mettendo il sigillo sui tre punti per gli ospiti. La squadra di Inzaghi si rilancia in classifica, piazzandosi in solitaria al primo posto a 4 lunghezze sul Sudtirol, che nel pomeriggio non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro l'Ascoli, con le due compagini che hanno conquistato un punto a testa piazzandosi rispettivamente a 12 ed 11 punti in classifica.