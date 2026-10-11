Crollo Catanzaro, il Mantova cala il tris e vola al secondo posto
Il Mantova sbanca un campo difficile come quello del Catanzaro con un perentorio 3-1 confermandosi al secondo posto della classifica. Per i giallorossi un'altra sconfitta pesante che porterà a riflettere sull'immediato futuro. Le due squadre si schierano a specchio col 3-4-2-1: nel Catanzaro esordio di Frosinini e il duo Pafundi-Alesi dietro Iemmello. Dall'altra parte Modesto punta in avanti su Bragantini preferito a Gliozzi. Ritmi bassi nella prima frazione, anche se sono gli ospiti a fare più paura arrivando con fin troppa facilità verso l'area con le sgasate di Ilie o come nel caso della triangolazione tra Ignacchiti e Ruocco finita con una conclusione troppo alta. Cresce poi il Catanzaro che, attraverso il palleggio, trova due potenziali pericoli con Mosti e Iemmello. Per i padroni di casa la doccia fredda arriva alla mezzora con Tomasevic che insacca tutto solo direttamente da corner. La difesa calabrese è troppo ferma e il Mantova punisce ancora: affondo sulla sinistra di Benaissa, palla a Ruocco che trafigge Pigliacelli, complice una deviazione di Antonini.
Il Mantova sale al secondo posto
Il secondo tempo ricomincia con Di Francesco e Tchaouna tra i calabresi per imbastire una minima reazione. Ma il copione non cambia, al decimo minuto, con i padroni di casa troppo sbilanciati, Bragantini lanciato in solitaria sigla il 3-0 dopo aver saltato Pigliacelli. Gorgone toglie uno spento Iemmello per inserire più centimetri con Pecorino - che si rende pericoloso un paio di volte - mentre tra i lombardi entra Longonda che si segnala per un sinistro murato dal portiere avversario. Il gol della bandiera per il Catanzaro arriva nel recupero con l'incursione vincente di Antonini. Il 3-1 finale significa secondo posto per il Mantova, a dispetto di un Catanzaro terzultimo e sempre più in crisi.
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