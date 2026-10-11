Rouhi decisivo, colpo Carrarese a Padova. Belotti lancia il Modena, crollo Catanzaro
Il Mantova sbanca un campo difficile come quello del Catanzaro con un perentorio 3-1 confermandosi al secondo posto della classifica. Per i giallorossi un'altra sconfitta pesante che porterà a riflettere sull'immediato futuro. Le due squadre si schierano a specchio col 3-4-2-1: nel Catanzaro esordio di Frosinini e il duo Pafundi-Alesi dietro Iemmello. Dall'altra parte Modesto punta in avanti su Bragantini preferito a Gliozzi. Ritmi bassi nella prima frazione, anche se sono gli ospiti a fare più paura arrivando con fin troppa facilità verso l'area con le sgasate di Ilie o come nel caso della triangolazione tra Ignacchiti e Ruocco finita con una conclusione troppo alta. Cresce poi il Catanzaro che, attraverso il palleggio, trova due potenziali pericoli con Mosti e Iemmello. Per i padroni di casa la doccia fredda arriva alla mezzora con Tomasevic che insacca tutto solo direttamente da corner. La difesa calabrese è troppo ferma e il Mantova punisce ancora: affondo sulla sinistra di Benaissa, palla a Ruocco che trafigge Pigliacelli, complice una deviazione di Antonini.
Mantova secondo
Il secondo tempo ricomincia con Di Francesco e Tchaouna tra i calabresi per imbastire una minima reazione. Ma il copione non cambia, al decimo minuto, con i padroni di casa troppo sbilanciati, Bragantini lanciato in solitaria sigla il 3-0 dopo aver saltato Pigliacelli. Gorgone toglie uno spento Iemmello per inserire più centimetri con Pecorino - che si rende pericoloso un paio di volte - mentre tra i lombardi entra Longonda che si segnala per un sinistro murato dal portiere avversario. Il gol della bandiera per il Catanzaro arriva nel recupero con l'incursione vincente di Antonini. Il 3-1 finale significa secondo posto per il Mantova, a dispetto di un Catanzaro terzultimo e sempre più in crisi.
Colpo Carrarese a Padova
La cura Pagliuca funziona immediatamente in casa Carrarese. La squadra apuana espugna lo Stadio Euganeo per 2-0, trovando così la prima vittoria del suo campionato. Al contrario, un Padova spento, rimedia la seconda sconfitta consecutiva. La Carrarese passa in vantaggio al 14', quando Rubino, tutto solo a centro area, insacca di testa in tuffo un traversone di Parlanti. Il Padova fatica a reagire e a inizio ripresa subisce anche il raddoppio. Stavolta è Rouhi a godere di troppa libertà sulla sinistra e a infilare Sorrentino con un tiro al volo su cross di Belloni. I biancoscudati, attaccano senza idee per tutta la ripresa e subiscono così una sconfitta meritata.
Belotti gol, il Modena volaPazza rimonta del Modena, che al Braglia batte 3-2 il Verona nel posticipo della sesta giornata di Serie B. Al vantaggio di Caso (13') risponde la doppietta di Mosquera (24' e 28'), ma nella ripresa, con l’Hellas in dieci per il doppio giallo a Edmundsson, la squadra di casa pareggia con il colpo di testa di Montevago (85') e la vince al 95' con un gol di Andrea Belotti. Con questo successo i canarini salgono al terzo posto a quota 13, dietro Palermo e Mantova, mentre il Verona resta fermo a 7 punti.
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