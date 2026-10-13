Palermo, modulo perfetto per Johnsen e la sua corte

PALERMO - Un gol dietro l'altro per un primo posto che non è inaspettato, ma che non era nemmeno scontato. Vola il Palermo , vola verso quel traguardo che ormai sfugge da troppo tempo. È ancora presto per parlare di fuga, ma la squadra di Inzaghi sta buttando le fondamenta per un campionato in primissima linea. Il tutto grazie a un avvio champagne in stagione, con cinque vittorie in sei partite (sette su otto se si aggiunge anche la Coppa Italia) . Merito anche della svolta tattica di Inzaghi, che in estate è passato al 4-2-3-1 per avere una squadra più dominante. E ad Empoli, sabato scorso, è stato così, con un Palermo devastante dal primo all'ultimo minuto, capace di segnare quattro gol, tirare 35 volte, centrare tre legni e procurarsi una decina di occasionissime che non sono diventate oro solo per una questione di centimetri.

Il Palermo segna

Se il Palermo vola e fa paura, è perché ha un attacco (il migliore della B) esplosivo che promette di fare sfracelli anche nel big match di sabato prossimo contro il Mantova. Fin qui sono 14 i gol segnati in 6 partite (media di 2,33), che salgono a 21 se si considerano anche le due gare di Coppa Italia contro Lecce (2) e Mantova (5). Numeri che si sono ingrossati soprattutto grazie a chi quei gol deve farli. Delle 14 reti segnate in campionato, ben 11 portano la firma di attaccanti e trequartisti. Se si allarga l’orizzonte alla Coppa Italia, il contributo degli “avanti” sale addirittura a 18 reti su 21 marcature. E basta questo per capire che potenziale ha il Palermo dalla trequarti in su.

I tifosi sognano

Limitandosi solo al campionato, il re di questo inizio di stagione è Johnsen, che in questo nuovo modulo ci sguazza. A confermarlo sono i numeri del norvegese che anche ad Empoli ha vestito i panni del mattatore con un gol e un assist, ingrossando ancora di più il suo bottino che adesso è di 4 reti e 5 passaggi vincenti. Con Johnsen poi ci sono anche tutti gli altri. Se Pohjanpalo si conferma sempre una sentenza (2 gol, più 3 in Coppa), in questa prima parte di campionato a sorprendere è stato anche Vavassori. Il ragazzo della cantera dell’Atalanta ad Empoli è rimasto a digiuno solo per questioni di centimetri (un palo e una traversa), ma nel frattempo si era già iscritto alla coop del gol con la doppietta al Padova. E se il “baby” canta, lo stesso vale per Palumbo, che sabato ha trovato il secondo gol in campionato (il terzo totale), confermandosi micidiale con i suoi inserimenti. Insomma, una giostra questo Palermo, che al momento deve fare a meno anche di Strefezza (a segno due volte prima di farsi male...). Un’assenza pesante di sicuro, ma che Inzaghi può ammortizzare proprio in virtù della qualità della sua rosa e anche di un modulo che è tagliato su misura per i suoi tenori. E i tifosi ovviamente sognano.