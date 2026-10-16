Al Verona non basta la doppietta di Mosquera: 2-2 al Bentegodi contro il Catanzaro
VERONA - Verona e Catanzaro si dividono la posta in palio nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio Marcantonio Bentegodi, infatti, finisce 2-2 un match intenso e ricco di emozioni. Ai gialloblù di Marco Baroni non basta Mosquera, autore della terza doppietta consecutiva (una rete per tempo) che ribalta il parziale dopo il vantaggio ospite siglato da Candela all'11. A ristabilire l'equilibrio, però, ci pensa Pecorino dal dischetto a un quarto d'ora dalla fine.
Verona e Catanzaro, che fatica! I prossimi impegni
Gli scaligeri, che nel prossimo turno giocheranno ancora in casa e ospiteranno il Pisa, salgono a quota otto in classifica. I giallorossi di Giorgio Gorgone, invece, si portano a quattro, si mettono alle spalle le sconfitte contro Sampdoria (2-1) e Mantova (1-3) e acquisiscono un po' di fiducia in vista del prossimo incontro, quando al Ceravolo si presenterà l'Ascoli.
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