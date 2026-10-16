Al Verona non basta la doppietta di Mosquera: 2-2 al Bentegodi contro il Catanzaro

VERONA - Verona e Catanzaro si dividono la posta in palio nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B . Allo stadio Marcantonio Bentegodi , infatti, finisce 2-2 un match intenso e ricco di emozioni. Ai gialloblù di Marco Baroni non basta Mosquera , autore della terza doppietta consecutiva (una rete per tempo) che ribalta il parziale dopo il vantaggio ospite siglato da Candela all'11. A ristabilire l'equilibrio, però, ci pensa Pecorino dal dischetto a un quarto d'ora dalla fine.

Verona e Catanzaro, che fatica! I prossimi impegni

Gli scaligeri, che nel prossimo turno giocheranno ancora in casa e ospiteranno il Pisa, salgono a quota otto in classifica. I giallorossi di Giorgio Gorgone, invece, si portano a quattro, si mettono alle spalle le sconfitte contro Sampdoria (2-1) e Mantova (1-3) e acquisiscono un po' di fiducia in vista del prossimo incontro, quando al Ceravolo si presenterà l'Ascoli.