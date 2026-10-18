Sampdoria rimontata dall'Arezzo, Corradi ultimo. Vince la Juve Stabia, pari tra Cesena e Avellino

GENOVA - Si chiude il 7° turno della Serie B con la vittoria a Marassi dell'Arezzo in rimonta sulla Sampdoria. Subito avanti i padroni di casa al 9' con Henderson che arriva puntuale sul secondo palo sul cross di Begic . La risposta ospite arriva prima del quarto d'ora con Arena che pareggia subito i conti con un sinistro dalla trequarti sul quale Vindahl è impreciso . Nella ripresa gli uomini di Bucchi partono meglio e all'ora di gioco mettono la freccia: gran botta di Chierico sulla respinta di un corner che vale il 2-1 Arezzo . Accusano il colpo i blucerchiati di Corradi che sfiorano il pari con Abildgaard al 91', ma restano ultimi in classifica in compagnia del Catanzaro .

Pari tra Cesena e Avellino

E' 1-1 al Manuzzi tra Cesena e Avellino. Primo tempo quasi esclusivamente di marca bianconera, con diverse occasioni non capitalizzate: su tutte una tripla chance al 37' con Fiori che, dopo velo di Bisoli, calcia su Martinelli in uscita. Sul prosieguo Venturi salva sulla linea la conclusione di Shpendi, poi Bisoli in mischia colpisce il palo in scivolata. Piuttosto ghiotta anche l'opportunità capitata a Shpendi al 24', che sul filtrante di D'Andrea scatta coi tempi giusti, salta Martinelli defilandosi troppo, prova lo stesso la battuta a rete trovando il salvataggio nei pressi della linea di Izzo. Gli ospiti si fanno vedere al 29' con destro di Russo respinto da Siano e al 35' con Cheddira, che passa in mezzo ai centrali del Cesena calciando però male e a lato. La partita si sblocca al 51', con Fiori che capitalizza una ripartenza nata da D'Andrea segnando a giro su assist di Shpendi. L'Avellino esce alla distanza e, dopo clamorosa chance per Cheddira (destro alto da pochi passi) pareggia al 67' con Izzo, che su cross dalla destra arpiona il pallone e segna con un imparabile mancino da dentro l'area. In un concitato finale dove entrambe provano a vincerla l'occasione migliore capita agli irpini all'alba del recupero, con Missori che su cross dalla sinistra colpisce il palo col destro.

Festa Juve Stabia, tris al Sudtirol

Prima vittoria casalinga stagionale per la Juve Stabia contro un Sudtirol sottotono costretto alla prima sconfitta in campionato. Dopo oltre metà primo tempo caratterizzato da una gara bloccata e senza troppe emozioni la Juve Stabia spinge sull'acceleratore e, dopo aver sfiorato il vantaggio con un tiro dal limite di Maistro passa al 43' grazie ad un rasoterra di Sibilli su assist di Maistro dalla bandierina. Al ritorno dall'intervallo i gialloblù di De Giorgio legittimano il vantaggio con un doppio palo di Artioli e Maistro. Al 14' la svolta del match: cartellino rosso per Vasco Lopes che spintona Bettella dopo un battibecco. E al 28' Di Nardo, dopo aver colpito un palo un paio di minuti prima, chiude i conti con un tocco da sottomisura. E nel finale Sandrucci cala il tris su assist di Douglas.

Serie B, la classifica