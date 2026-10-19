Comolli in Serie B, il ritorno dell'ex ad Juve nel calcio italiano: il comunicato del Pisa

Dal bianconero al nerazzurro, ma niente persorso alla Marotta. Perché se il bianconero è effettivamente quello della Juve , il nerazzurro non è dell' Inter bensì... del Pisa . Protagonista della notizia è Damien Comolli , che dopo l'esperienza conclusasi a Torino riparte dal club toscano, in Serie B , con il ruolo di amministratore delegato e presidente, subentrando anche nel CdA.

Comolli, dopo la Juve c'è il Pisa: è ufficiale

A dare l'annuncio a sorpresa è stato proprio il Pisa attraverso i propri canali ufficiali: "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione". Prime parole dell'azionista di maggioranza della società, Alexander Knaster: "Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni".

"Club stimolante: non vedo l'ora di..."

Arrivano anche le prime dichiarazioni da parte di Comolli: "Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!".